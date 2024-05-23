66岁的老张是江苏省肿瘤医院的患者，自从5年前确诊外耳道鳞癌，治疗和定期复查就成了日常。5月11日周六，女儿陪着老张到江苏省肿瘤医院放疗科普通门诊进行复查。

“这次要做血常规、生化、核磁等检查，如果检查结果在3个工作日内出来，可以直接到门诊刷挂号单签到，不需要再挂号就能复诊了。”接诊的是张皓大夫。她告诉老张，现在普通门诊可以“一次挂号管三天”，这里的三天是3个工作日，遇到节假日可以顺延。

原来，自5月7日起，江苏全省二级以上公立医疗机构正式推行普通门诊“一次挂号管三天”，患者到江苏二级以上公立医疗机构（包括中医医院、妇幼保健院、儿童医院等）挂普通门诊号就诊时，因检验、检查当天不能完成或不能获取报告而未完成诊疗的，三天内（含首诊当天）可携带报告结果到同一医院的同一院区同一科室复诊，无需再次挂号，享受免缴普通门诊诊查费（挂号费）政策。

江苏省肿瘤医院门诊部主任孙敏告诉记者，医院在门诊大厅、普通门诊诊室等区域都设立了“一次挂号管三天”的宣传牌，还为患者发放宣传页。

“之前每次来复查都是等检查结果出来再次挂号，现在看病更方便！”老张很满意。出了诊室，老张来到门诊大厅，缴费之后取得检查预约单。“所有的检查今天就能全部做完，等周一报告出来，周二就可以来复诊了。”老张的女儿松了口气。

5月14日周二，刚过8点，老张又来到医院，先取了所有的报告和核磁的片子，再次来到放疗科分诊台。拿着上周六的挂号单在报到机上一刷，机器上立马显示：回诊35号。

“这个回诊号就是新的就诊序列了。”在医生的电脑上，记者看到老张的类别显示的是复诊，区别于当天挂号的初诊患者。

“医院对挂号系统、签到系统、叫号系统都进行了软件的优化升级，在门诊诊区将签到、叫号、挂号功能进行整合。同时，在使用过程中对于新发现的问题不断优化。”江苏省肿瘤医院信息处副处长丁晔指着报到机屏幕告诉记者，“比如‘回诊’两个字之前是没有的。为了区分正常就诊和复诊患者，信息显示更加清晰准确，也方便医生分诊叫号，我们在后台进行了优化。”

“医生说一切都正常，下次按时随访就行了。”听到“正常”两个字，老张的心放下了。

江苏省卫健委介绍，截至5月13日，全省352家二级以上公立医院享受普通门诊“一次挂号管三天”政策7.1万余人次，减免门诊诊查费73万余元。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 07 版）