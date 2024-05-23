选准名优特，闯出大市场

鲜炖银耳羹，冻干银耳，银耳糕点……在福建省宁德市古田县“十方田”农产品展示中心，20多种银耳产品令人大开眼界。当地领导干部化身“银耳推介官”，讲起“银耳入粮”的故事：“以前按斤卖，如今按朵卖，价值提升十几倍！”

拥有良好自然地理条件的古田，自上世纪90年代起，就从小小菌菇中探寻食物的新可能，逐步成为我国重要的食用菌商品化生产基地。近年来，古田积极开发新产品，在食用菌流通营销环节下功夫，创立县域公共平台，对接电商平台，助力小银耳发展成大产业。

践行大食物观，需要跳出食物看食物，立足市场看产业。向山林要食物，大力推动现代农业转型，福建拥有良好的条件和基础。发展现代农业，让多元化食物有销路、受欢迎，需要选准地方名优特产，摸清市场需求，促进相关产品和产业沿着市场化轨道高质量发展。

把好品质关，守住产业发展生命线。在古田，一款金黄色的“金耳”深受消费者喜爱。通过科技研发，这款新品种，不仅在鲜切摆盘时口感似鲜美的鱼生，营养价值也高于普通的黑木耳、银耳。用现代工艺为农产品赋能，有利于保证质量，也能丰富类型、口感，帮助菌菇卖得出、卖得好。坚持高标准、高品质，在严控质量的基础上推陈出新，才能让名优特产品走向更广阔的农业大市场。

整合资源，引导产业链协同发力。如今，“游览一次翠屏湖、品尝一桌全菇宴、体验一把种蘑菇、带走一箱副产品”，成为游客来古田游玩的“打卡套餐”。这得益于当地建强食用菌产业链条，实施食用菌标准化生产、良种繁育、科研创新、产业服务、品牌文化推广等提升工程，将“一朵菇”融入一二三产的方方面面。产业链强，产业发展潜力就大。延伸产业链条，推动三产融合，努力提升农产品附加值，促进经营理念和方式转变，方能做好特色优势产业文章，更好释放发展动能。

探索路径，构建新型农业生产体系和经营体系。闯市场，不能仅靠农户“单打独斗”。在宁德市周宁县李墩镇，52岁的叶孝华有两个身份：既是30亩林地承包人，也是一家生物科技公司职工。他以林地入股，有工资、能分红、风险小。周宁县推动企业规模化种植，发展出40多家中药材企业（合作社），年产值达3500多万元。放眼福建，全省推进“林、茶、果、药”结合，强化利益联结机制，依托龙头企业和专业大户，打造“基地可溯源、产品有销路”的森林食品和林下经济产业链。面向未来，推进农业适度规模化经营，培育农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体，带动农民一块干、一起闯，就能进一步增强农业生产的稳定性和可持续性。

行走在古田县吉巷乡坂中村，只见一辆辆货车进进出出，将银耳羹等深加工产品运往福州、厦门等地。菇农彭仁胜笑言：“山货卖得远，菇农心里甜。”因地制宜培育特色优势产业，坚持市场引领产供销一体发展，就一定能让优质农产品供给更加丰富，让农民收入节节攀升。

（作者为本报福建分社记者）

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 05 版）