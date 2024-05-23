“菜又新鲜又便宜，蛮好！”在江苏常熟，新鲜果蔬“坐”上了往返城乡的公交便车，清晨采摘，不到半天时间就直达居民餐桌。一个小小创新，让田间地头与街头巷尾连在了一起，农民卖菜不再难，市民买菜更方便。

从完善县域商业网络设施和业态，到发展乡村新型便民商店，再到深入实施“快递进村”，越来越多的务实举措，搞活了农村流通，在推动资源要素向农村市场流动的同时，也进一步激发了县乡消费活力。

消费一头连着生产发展，一头连着民生福祉。充分挖掘释放乡村消费潜力，有助于改善农民生活品质，为推进乡村全面振兴注入动能。比如山东黄河大集，品美食、探文化，浓浓烟火气吸引众多游客，“小农户”链上“大市场”，打开乡村产业发展新空间。由此来看，以新业态、新模式激发乡村消费新活力，关键要找准工作着眼点、政策发力点，不断创新和丰富消费供给。

《政府工作报告》提出：“从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能。”顺应消费升级趋势，聚焦薄弱环节，落地落实提升农民收入、完善乡村基础设施、推动乡村产业升级等关键举措，定能以更优消费环境激发更大发展动能。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 01 版）