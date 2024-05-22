初夏时节 试试这套升阳操

初夏时节，阳气开始充实，适度增加运动有利于通畅气机，升发阳气、强健体魄。成都市中西医结合医院妇产科副主任医师陈利华在接受采访时表示，常做升阳操可以改善气血、提升阳气，从而提高机体抵抗力，以达到健体防病的目的。

陈利华介绍，升阳操结合了中医导引功法中的八段锦与易筋经，主要有以下8个动作：

两手托天

通过“两手托天”的动作，起到调节三焦的气血与阴阳的作用。

两手攀足

通过幅度较大的俯仰腰身来进行“两手攀足”的动作，起到健固腰肾、疏通经脉、调理人体气血的作用。

升阳蹲

这个动作通过协调腰部和腿脚，打通了肾经，促进督脉的阳气，驱逐体内寒湿邪气，起到固肾温阳的作用。

蝴蝶操

这个动作通过协调胸部、腰部和腹部，拉伸督脉、膀胱经、肝经，起到宽胸理气的作用。

搓热手掌轻按面部

这个动作通过促进手部和脸部的血液循环，起到清醒神志的作用。

拍打极泉穴

极泉穴位于腋窝顶点，腋动脉搏动处。经常拍打可调畅气血、养护心肺。

拍打少海穴

少海穴位于肘关节内侧横纹尽头，经常拍打可提高心肺功能、清心泻火。

拍打带脉

带脉位于腹部及其两侧，经常拍打可维系经脉，调理痛经、强壮肾脏、缓解便秘。