生酮饮食或加速器官衰老

科技日报讯 （记者刘霞）美国科学家开展的小鼠实验显示，生酮饮食会导致受损细胞在小鼠心脏、肾脏、肺部和大脑内积聚，加速器官衰老，增加其罹患心脏病、癌症等疾病的风险。相关论文发表于17日出版的《科学进展》杂志。

生酮饮食是一种遵循低碳水化合物、适量蛋白质、高脂肪的饮食方式。尽管许多人为了减肥和控制血糖而采用了这种饮食方式，但其健康影响研究结果喜忧参半。

为了解更多信息，得克萨斯大学健康科学中心团队给6只小鼠喂食生酮饮食3周。这些小鼠90%以上的热量来自脂肪，不到1%来自碳水化合物。对照组则遵循标准饮食，其中17%的热量来自脂肪，58%来自碳水化合物。

团队随后分析了小鼠的心脏、肾脏、肝脏和大脑组织样本，寻找衰老细胞。当细胞受损而无法正常发挥作用时，会变成衰老细胞。这些细胞会在身体组织内游荡，释放毒素，从而引发炎症。

结果显示，与标准饮食小鼠相比，生酮饮食小鼠器官中的衰老细胞明显更多。例如，生酮饮食小鼠肾脏内细胞衰老标志物的数量是正常饮食动物的4倍。鉴于衰老细胞的数量会随年龄增长而增加，这些发现表明，生酮饮食可能会加速器官衰老，从而增加罹患心脏病、癌症、Ⅱ型糖尿病等疾病的风险。研究还显示，让小鼠重新遵循标准饮食会减少衰老细胞的数量。

研究团队指出，虽然生酮饮食在某些情况下可能有益，但并不适合所有人。