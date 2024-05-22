让处理二手电器不再是难题

家用电器以旧换新正在全国各地开展。一直以来，“回收”环节存在的搬运难、处理难、回收利用值低等问题，困扰着不少想换新的消费者。有人说，用了十年的洗衣机想换新的，但旧洗衣机没人买，搬到居民楼下物业还要收大件清运费。

如何让消费者便捷地“以旧换新”？完善线上回收机制、延伸线下回收网点，一些地方进行积极探索，让处理废旧电器不再是难题。

上门服务带动二手电器流通

陈先生是一名资深二手卖家，他告诉记者，家用电器尤其小家电是很好卖的二手商品。“手机、平板、电脑最好卖，空气净化器、路由器、咖啡机等小家电通常也能很快出手。”在陈先生家的储藏间里，整齐码放着不少电器包装盒，他说：“带盒子的二手电器更好卖。像我新买的游戏机，玩一段时间可能就不想玩了，卖出去还能‘回点血’。”

不过，对于多数人来说，转让二手电器不是经常要做的事，做个人卖家过于麻烦，需要花费时间精力与买家沟通，估价、比对、运输环节也要投入时间和精力。

针对日益增长的“以旧换新”需求，部分电商平台推出专项服务。

在电商平台上，消费者只需线上填写旧电器的有关信息、上传照片、完成估价流程，即可预约质检员上门质检和回收旧电器，足不出户完成旧电器回收、新电器安装。有消费者表示，用旧电器抵扣部分价格，既实惠又处理了闲置物品，还避免了“自己当卖家”的麻烦，一举多得。

上门服务的推出，大大带动了二手电器的流通。以二手交易平台闲鱼为例，其为用户提供了一站式上门回收服务，覆盖手机数码、家电、旧衣、旧书等64个品类。二手交易服务平台转转发布的数据显示，今年“五一”期间，其回收业务量较去年同期增长超过52%，其中上门回收增长超过61%。

林先生喜欢尝试各类新型电子产品，经常在第一时间购入新款手机和平板。电子产品更新换代快，时间一长，家里的电子产品越来越多。如何高效便捷处理旧电子产品，成了林先生的一个烦恼。“因为产品多、工作忙，我没有精力跟二手买家一件件沟通设备情况和价格。通过二手交易平台上门回收，可以一次性打包所有设备。检测过程专业规范，价格合理，钱款还能当面付清，节省了很多时间和精力。”他说。

线下门店的开设，也是有效促流通的方式。“五一”期间，转转在线下门店推出了以旧换新促销活动。转转店员介绍：“门店客流量和业务量明显增长，来咨询的消费者很多。”截至目前，转转已在全国开设超550家线下门店。今年初，闲鱼在浙江杭州试运营了首家循环商店，以社区店的形式为社区周边及同城用户提供服务，可以寄卖包括大件家电在内的实体物品。

今年一季度，转转回收的二手手机、电脑、平板等电子产品数量比去年同期增长43.9%，充分体现了二手家电回收的巨大需求。

废旧电器拆解再利用提速

回收的旧电器怎么处理？记者了解到，这取决于产品的价值。利用价值高的产品经过评估定价后再次进入市场流通，而利用价值有限的产品则被送去拆解。

转转集团青岛智能质检中心每天接收来自各地2万多台二手数码产品，经过360多道工序的专业检测后，不到2%不具备流通价值的被送去拆解回收；其余98%以上，按照99新、95新、九成新等标准评估定价，再次进入市场。

该中心负责人田野说：“自从今年3月份国家推出以旧换新的政策，我们每天的产能有明显提升，普通客户单量增长了30%左右，商家客户也增长了10%至20%。”

送去拆解的废旧家电，含有大量的贵金属和塑料，每吨废旧家电拆解出的再生资源可减少二氧化碳等温室气体排放约4.7吨。同时，由于元器件老化，如果废旧家电被不规范拆解，则会造成环境污染和资源浪费。据悉，目前中国废旧家电通过正规渠道回收实现环保拆解和再回收的比例仅为20%左右。健全废旧家电等再生资源回收体系、提升规范化回收水平迫在眉睫。

面对巨大的回收市场，各地正健全回收体系。今年，浙江嘉兴建成了3个区级分拣集散中心以及6个镇级分拣集散中心；到2025年底，将实现再生资源全品类兜底回收。江西明确提出建立健全回收站点、分拣中心、集散中心等废旧物资回收体系网络；到2027年，每个乡镇至少设立1个回收点、主城区回收网点基本覆盖。

家电企业也积极布局回收领域。自2023年12月《关于开展第二批家电生产企业回收目标责任制的通知》发布，共有海尔、格力、TCL、美的、长虹、海信、志高、新飞8家企业参与行动，申报废旧家电目标回收总量超过2000万台。此前，第一批有6家企业共申报规范回收电视机、电冰箱、空调、洗衣机数量达1700万台。

海尔打造的行业首家绿色循环示范互联工厂已投产运营，每年可拆解300万台废旧家电，改性造粒再生塑料3万吨；格力在广东中山、江苏南京、四川成都、安徽芜湖设立了废旧家电回收分拣中心，同步建设信息化管理平台，实现仓储智能化、信息化管理，支撑后端拆解对货物的需求；美的围绕客户服务系统，搭建了一套以“用户—网点—集散中心—拆解厂”为全链路的可视化回收信息管理系统。

电器回收市场增长空间大

商务部数据显示，中国冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超30亿台。其中，不少家电使用时间较长，家电回收市场空间较大。

闲鱼有关负责人介绍，目前中国正处于家电报废的高峰期，每年有1亿至1.2亿的废旧家电被淘汰，并以平均每年20%的幅度增长。2023年，闲鱼平台上家电所产生的循环订单量同比增长11%。

市场空间大，对进一步健全线上线下回收体系提出了更高要求——

线下建设、改造回收站点。近日，商务部办公厅、财政部办公厅发布《关于完善再生资源回收体系 支持家电等耐用消费品以旧换新的通知》，聚焦打通废旧家电家具回收堵点，完善回收、中转、集散站点，加强废旧家电回收、二手家电经销、维修等生活服务，支持废旧家电回收企业配备再生资源回收车辆，推广“以车代库”等灵活流动回收模式，延伸回收网络，实现废旧家电即收即走。

技术创新线上回收机制。中国二手闲置交易市场规模大，但线上二手闲置交易的占比仍然较低。相关报告显示，中国二手闲置物品交易规模在2020年已突破万亿元，预计2025年将超3万亿元。但艾媒咨询公布的数据显示，2020年中国二手电商交易规模约占闲置市场总额的36%。

对于消费者来说，线上回收更加方便快捷。专家建议，要推广“互联网+回收”的创新模式。平台侧应利用数字技术，不断丰富和创新闲置交易的形式和机制，建立健全服务保障机制，进而提高用户参与电器以旧换新的积极性。

采访中有消费者反馈，电器回收环节缺乏明确、规范的标准。要么自己当卖家，根据市场情况自行定价；要么交由平台判定旧物价值，定多少收多少。对此，转转有关负责人表示：“想要破局，就需要把非标的商品做到尽量标准化，让交易过程更透明、更规范。我们希望通过服务的改善、标准的建立，进一步加快行业的标准化和透明化，从机制上提升用户的消费体验、交易信任度和安全性。”