盘活闲置资源 解决停车难题

结束一天工作，家住重庆市两江新区金山街道的李亚伟开车回家，顺利地将车停入住家附近的金山大厦停车场。该停车场过去只对内部人员开放，下班时间便出现闲置车位。金山大厦附近的一些老小区，却面临着车位紧张的情况。

为有效解决部分区域停车设施供需矛盾，充分挖掘盘活既有停车资源潜力，《重庆市2024年重点民生实事工作目标任务》将推进错时共享停车位建设列入其中，全市今年计划新增错时共享停车泊位4.5万个。

两江新区市政园林水利管护中心设施科副科长谢洛辉介绍，今年初，两江新区启动机关企事业单位错时共享停车工作。金山大厦停车场被列为试点，其中300个车位成为错时共享车位，与附近居民签订了共享协议。

在重庆市云阳县，目前共有519位车主签订了错时共享停车协议，共选取9个单位作为试点停车场。关于开放位点的选择，云阳县城市管理局市政所所长叶林表示，首先考虑的是单位所在位置，人口居住集中、停车位较少的区域优先。之后，要充分征求共享单位和附近车主的意见，在开放时间、价格、管理等问题上相互协商。

为更方便城市居民了解错时共享车位信息，云阳县在政府官方微信公众号、抖音号、地方常用生活APP“云阳人家”都发出了宣传公告，将参与单位停车场列成清单。居民可以按需进行选择，想签约哪个车位，就带着证件去开放单位申请，流程十分便捷。

“车位费由开放单位确定，但依据县里规定每个月不能超过200元，”叶林介绍，“比起普通车位租金要实惠许多。”享受优惠的同时，民众也需要承担责任。签约的车主必须依照协定要求，爱护车库，按时离开。以云阳县为例，车主停放车辆超过约定时间3次，便会被取消使用错时共享车位的资格。

错时共享车位正在重庆全市持续推广：云阳县计划在今年开放1500个错时共享车位，满足民众的停车需求；永川区在多个重点区域成功投入使用500个错时共享停车泊位，为周边市民提供更加便捷、灵活的停车选择；北碚区已有区城管局在内的5个单位开始对外共享停车，今年将新增共享车位1000个。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 13 版）