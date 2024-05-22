近五千元视频剪辑课，原来是诈骗

“零基础快速入门，各大平台均有业务合作，9节课程后安排接单，每月稳定收入3000元……”

今年2月，上海市公安局青浦分局接市民邢女士报案。邢女士称其去年7月在浏览某兼职平台时，看到有人推销4980元的视频剪辑课程，声称学习9节课程后即可接单赚钱，但她在网上付费参加了视频剪辑培训后不仅无法接单赚钱，而且退款无门。

“我们研判认为，这很可能涉及以兼职招聘为名的诈骗犯罪行为。”青浦分局刑侦支队副支队长徐振说，经进一步深入调查，一个位于外省某园区写字楼内、以招聘为名实施诈骗的犯罪团伙浮出水面。

该团伙在没有外接视频剪辑业务的情况下，通过求职平台发布不实广告，承诺“完成9节剪辑课程后可以到外包接单群赚钱”，诱骗求职者分期购买4980元的视频剪辑培训课程。其间，该团伙还伪造了每单报酬10—40元的虚假订单在群内派送以稳住学员。当群内的学员把课程全部学完后，派单员就不再派发订单且拒绝退款。在当地警方的大力协助下，青浦警方抓获犯罪团伙成员122人。经初步查证，该团伙涉案金额超1700万元。

上海市公安局刑侦总队二支队副支队长张刚介绍，所谓的“专业培训”课程内容基本都是在网上可以查到的信息，不具有专业培训价值。当求职者完成培训后，不法分子则会以“培训积分不够”等理由搪塞，求职者根本没有接单机会。

针对求职市场上出现的以“高薪招聘”为诱饵实施“招转培”诈骗的犯罪活动，上海公安今年已打掉犯罪团伙12个，涉案金额近4000万元。上海公安提示，“零门槛”就能直接面试且薪资待遇异常高的招聘信息，极有可能涉及虚假招工等欺诈陷阱，求职者看到此类信息应提高警惕；应聘工作过程中，对于用人单位要求预先缴纳“培训费”等各种费用时，应谨慎对待。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 10 版）