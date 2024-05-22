【事件】疾驰的列车上，第一次独自坐高铁的小男孩，与邻座的大学生开启了一段温馨对话。从“十万个为什么”的好奇求知，到“很幸运和你遇见”的真情流露，原本略显陌生、枯燥的旅途，因为这次际遇充满了惊喜与感动。不少网友也由此纷纷回忆起日常生活的暖心经历，留言表示“满满的友爱”“属于中国人优秀品质的温良与共情”“遇到的是年少的自己”。

【点评】

一次萍水相逢，一场寻常对话，何以打动人心？

离不开“真情”二字。“哥哥，高铁和地铁的区别是啥？”“哥哥，你遇见熊孩子怎么办？”“哥哥，为什么过山洞耳朵有反应？”……一声声亲切悦耳的称呼，饱含对陌生身影的信任；一个个稀奇古怪的问题，满是对大千世界的求索。第一次乘坐高铁的兴奋，独自踏上旅途的紧张，对美好生活的憧憬，让这个天真烂漫的孩子充满求知和交流的渴望。

有一种幸运，叫做“爱不曾被辜负”。期待满满的发问，换来的是毫无保留的回应。邻座大哥哥真心实意解答了他天马行空的问题，倍加呵护这颗“装得下全世界”的幼小心灵。慢慢地，他们打开了话匣子，也打开了心门，结识了彼此，也结交下友谊。有人说，“这个男孩很勇敢，没有怯生生”；也有人说，“这个哥哥很温暖，不是冷冰冰”。美好的双向奔赴，既是知识的流动，更是心灵的握手。

在路上，总能与美好不期而遇。“始终充满希冀，对自己的每个决定抱有向往，希望它正确，希望它硕果累累”，同样在高铁上，一名前往异地准备考研复试的姑娘，把满腹心声写在清洁袋上，高铁“漂流瓶”得到了后续乘客和无数网友的真心祝福；“我是个普通人，我不知道我这一跳的价值，值不值得这么多的善意”，一位赶着送餐的外卖小哥，从10多米高的桥面纵身一跃挽救落水女子，凡人善举受到如潮水般的赞许和褒奖。正所谓，真心换真心。无数涓滴细流，最终汇成蜿蜒水道，奔流向新时代精神文明的滚滚江河。

生活处处充满阳光。关键在于，我们能否朝着阳光生长，传递温暖。或许不是顶天立地的英雄，或许没有惊天动地的壮举，或许缺乏惊心动魄的叙事……然而，正是在波澜不惊的生活里，在擦肩而过的际遇中，我们收获着一份份温暖和感动，汇聚成推动社会前进的精神力量。举手投足间的善意，都有可能成为温暖彼此、造福社会的契机。一段寻常而坚定的守候，一句温柔而暖心的话语，一个果敢而勇毅的举动，那是凡人微光、星火成炬的辉映，是用一束光照亮另一束光、用一片云簇拥另一片云的写照，是“伟大出自平凡，平凡造就伟大”的书写。看到光、萌生爱，平凡的人生也将熠熠生辉。

每一分信任，都值得温柔以待；每一股暖意，都需要倍加珍惜。平凡的日子里，让我们向阳而生，保持真诚的心灵，给予慷慨的回应，一起成就一个更好的自己、一个向上向善的社会。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 05 版）