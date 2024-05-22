中选产品价格稳中有降

本报天津5月21日电 （记者孙秀艳）近期，国家医保局组织各省份开展人工关节集采协议期满后接续采购，21日在天津开标。本次接续采购共有6000多家医院参加，填报需求量58万套，比首轮集采略有增加，其中髋关节28.6万套、膝关节29.4万套。与首轮集采结果相比，本次接续采购中选产品价格稳中有降，平均下降6%左右。

2021年9月，人工关节高值医用耗材首次纳入国家集采范围，我国人工关节价格从国际较高水平降至国际较低水平。中选结果执行2年来，中选产品使用量超110万套，占所有人工髋膝关节的使用量比例超过90%。

本次接续采购共有54家企业的167个产品中选，其中既包括首轮集采中选的主流内外资企业，也有部分新企业，中选产品供应更加多元。中选产品的价差平均从首轮集采的2.8倍缩小至1.1倍，市场竞争更加公平，企业供应更有保障。髋关节中，耐磨性能更好、安全系数更高的新一代含陶瓷材质髋关节产品比例从集采前的87%上升至95%，患者使用人工关节的材质结构将更加优化。接续采购中选结果将于6月份在全国落地实施，与上一轮集采平稳有序衔接。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 07 版）