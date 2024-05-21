南方降雨为何进入“超长待机模式”

近期，持续性降雨侵袭华南、江南地区，导致多地受灾。

那么，最近南方降雨为何进入“超长待机模式”？持续性降雨是否会导致洪涝灾害？我们又该如何科学避险？科技日报记者就此采访了相关专家。

长时间降水或将持续

为什么南方近期出现持续性降雨天气？

中国天气网首席气象分析师胡啸介绍，今年进入华南前汛期以来，副热带高压偏强，使我国南方地区持续获得充沛水汽，加上北方冷空气不断渗透南下，与暖湿气流对峙，导致出现持续强降雨和强对流天气。

华南地区今年前汛期与以往相比有很大区别。通常4月已处于华南前汛期，但这一时期南海季风并未爆发，华南地区水汽条件总体来说并不非常充沛。因此，强降水虽经常发生，不过一般范围不大，持续时间不长。可今年4月以来，华南地区降水较常年同期多了一倍以上，为1961年以来历史第二多。

这是什么原因？

国家气候中心首席预报员郑志海分析，今年华南地区降水偏多主要有两方面原因。一是在全球变暖背景下，江南、华南等地气温较常年同期明显偏高，气温升高会增加大气含水量，同时会增加对流强度，使强降水事件增多；二是受厄尔尼诺事件影响，今年4月以来西太平洋副热带高压持续偏强，使得南海和孟加拉湾向我国南方地区输送的水汽极为充沛，同时配合青藏高原和华南地区的环流异常，导致形成多次强降水过程。

未来一段时间，南方地区降雨是否持续？

相关专家介绍，预计今年汛期我国气候状况总体偏差，极端天气事件或频繁出现，涝重于旱。东部季风区降水总体偏多，区域性和阶段性的洪涝灾害可能比较明显。今年汛期，总体水汽条件较好，长江中下游、淮河流域、太湖流域降水将较常年同期明显偏多，建议相关地区提前做好防汛准备工作。

科学避险这样做

如果遭遇强降雨，我们应该如何避险？

气象专家和应急管理部门提示公众，在强降雨出现时应尽量减少户外活动，提前做好生产生活安排，学会科学避险。

天津市应急管理局水旱灾害救援处副处长张东方说，为积极应对相关气象灾害风险，确保生命财产安全，公众首先应及时关注天气预报和汛情预警信息，如遇天气异常变化，应尽量调整出行计划，避免进入山区、河道行洪区、蓄滞洪区及低洼地带等危险区域。

如果外出时遇到暴雨，应注意防汛安全警示标识，避开排水井、沟渠，就近寻找安全避险场所，切勿雨中骑车打伞。遇到紧急情况，及时拨打110、119、120等电话求助。

雨天驾车出行，应及时了解路况，注意下凹式立交桥、下沉路、涵洞等警戒标识，提前绕开积水路段。如已行驶在积水路段，切不可强行通过，要听从交警、城管等部门的指挥疏导。车辆在积水中熄火时，要迅速判断形势，切勿二次启动发动机，遇到紧急情况应果断弃车逃生。

张东方说，汛期雷电暴雨天气多发，遇到此类天气要及时关闭电器开关、门窗，不要在较高墙体、广告牌、树木下避雨，尽量不拨打手机。如发现高压线铁塔歪斜、电线低垂或折断，要尽快远离，不可触摸或接近，防止触电。

沿海地区公众还应防范风暴潮灾害，一旦有风暴潮来袭，要听从政府部门的转移安排，保持冷静，尽快撤离。离开家前关闭所有电器开关，如时间允许，可将家用电器放置在较高位置。

专家特别提示，即便雨过天晴，依然有发生山体滑坡等次生灾害的风险。由于前期雨水多，土壤含水量高，暴雨停止后，松软的泥土依然可能随时塌陷，此时仍应注意地质灾害，远离危房以及危险路段，不能放松警惕。（记者 华 凌）