我国2/3以上居民大豆摄入量不足

科技日报讯 （记者华凌）国民营养健康指导委员会办公室近日发布信息建议，成年人平均每天摄入15克至25克大豆或相当量的大豆制品。目前我国2/3以上居民未达到推荐摄入量，应适当增加。

据介绍，大豆及其制品种类多样、营养丰富，可提供优质蛋白质、不饱和脂肪酸、钙、钾、维生素E等。常吃大豆及其制品对儿童生长发育有益，可降低成年人心血管疾病、乳腺癌、绝经后女性骨质疏松等的发病风险，还有助于延缓老年人肌肉衰减。

根据建议，居民一日三餐可选择不同的大豆及其制品。20克大豆相当于北豆腐约60克、南豆腐约110克、豆腐干约45克、豆浆约300克。摄入畜肉过多的人群，可用大豆及其制品替换部分肉类。

除增加摄入大豆及其制品外，确保食物种类多样也很重要。

有关专家提出，人体每日饮食必须由多种食物组成，做到平衡膳食，才能满足人体各种营养需要，达到促进健康的目的。《中国居民膳食指南（2022）》推荐，居民平均每天应至少摄入12种食物，每周至少25种，烹调油和调味品不计算在内。

除此之外，专家建议，要多食用新鲜蔬菜，每日摄入500克，深色蔬菜应当占一半以上；新鲜水果每日推荐摄入200克至350克；多选择奶类、鱼类作为蛋白质来源；多选用富含可溶性纤维的食物，如燕麦、大麦；减少甜食和加工食品的摄入量。