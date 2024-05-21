一种牛奶凝胶可快速缓解酒精中毒

科技日报北京5月20日电 （记者张梦然）根据新一期《自然·纳米技术》发表的一篇论文，包括瑞士、西班牙和中国科学家在内的联合小组通过动物实验发现，一种口服的、基于牛奶蛋白的水凝胶或可作为急性酒精中毒的有效解毒剂。

酗酒现象十分普遍，酒精中毒每年可导致数百万人死亡。如2016年，就有300万例死亡由酒精造成。当前已有缓解酒精中毒的疗法，但通常是通过静脉注射，而且一般只能暂时针对恶心和头疼等症状进行缓解。有些疗法还可能导致乙醛积聚，损伤人体器官，因此迫切需要临床策略来减少酒精中毒的短期和长期有害影响。

包括瑞士苏黎世联邦理工学院、中国农业大学等几家机构在内的国际联合小组，此次开发了一种口服凝胶解毒剂形式的解决方案，并在小鼠中进行了测试。这些凝胶用β-乳球蛋白制成，是一种大量存在的乳清蛋白，是奶酪制作过程中的食品级副产品。

为了催化酒精氧化，研究人员生产出纳米级的单位点铁锚定β-乳球蛋白原纤维，以模拟天然辣根过氧化物酶的配位结构，这种酶能分解体内的酒精。他们在小鼠中测试了这种凝胶，发现它能保持稳定、耐受消化环境并持续降低动物血液中的酒精水平，同时避免额外积累有毒的乙醛。

虽然这些研究是在实验室环境中以小鼠为对象进行的，但研究人员指出，其酒精解毒能力有潜力转化到临床应用。