人文关怀，春风化雨润物无声

科室人文建设是医院文化建设的重要部分，是科室生存发展的根基和动力，对提高医院核心竞争力起着推动作用。

在北京大学肿瘤医院，各个科室都以患者为中心，秉持“偶尔治愈，常常帮助，总是安慰”指导思想，竭尽全力为患者打造一个良好舒适的人文环境。

一方面，从自身出发，提高团队自身建设，端正科室作风，提高团队学术水平和业务能力，把医疗安全、医疗质量永远放在人文建设的最前列，把为患者看好病、治好病视作最大的人文关怀。

另一方面，注重医患互动，从人文角度为患者着想，把医疗活动从医生为主导转变为医患一体。同时，在科室人文建设中，极力避免形式大于内容，搞作秀式的人文活动，而是与科室特色相结合，立足长远，春风化雨，润物无声。

医学是一门充满人文精神的科学，除了具有科学技术的一般属性以外，还在于医学是一门直接面对人的科学，既以人为研究客体，又直接服务于人。因此，医学比其他任何科学都更强调人文关怀。

西方医学之父希波克拉底认为，医术是一切技术中最美和最高尚的。我深以为然。严谨的科学态度、精湛的医学技术和温暖的人文关怀，从来就是医疗服务中不可或缺的组成部分。

当下，医务人员的人文素养直接影响群众就医体验和改革“获得感”。坦率地讲，一些医患沟通上的问题甚至医患矛盾的发生，与有的医务人员人文素养不足有直接关系。因此，加强医学人文建设，弘扬医学人文精神，已成为保障医疗卫生事业健康发展、推进健康中国建设的一项重要工作。

我们深知，患者得到家人和医护人员的耐心倾听、情感上的关爱和支持，以及医患之间相互理解和信任，和获得合适的治疗药物一样，对于患者恢复健康都是至关重要的。

近年来，从“生命通道”到“井盖文化”，从“心音坊”再到“心语墙”，北大肿瘤医院不断推进人文建设，创新人文品牌，最后凝结成一个字，那就是“爱”，对患者的爱，对医院工作人员的爱。而这些爱的归根结底，就是要用阳光般的心态对待每一位需要帮助的病患，为更多患者打开生命的希望之门。

（作者为北京大学肿瘤医院院长、党委副书记）