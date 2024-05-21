德格县医疗卫生水平大幅提升

在四川省甘孜藏族自治州德格县人民医院血液透析中心，许多尿毒症患者正在透析。短短4个小时，就能在家门口完成治疗。血透室医生青麦拥措说：“以前县里没有血液净化方面的医疗机构，本地患者只能奔波外地接受血透治疗。现在，依托成都市第一人民医院组团式帮扶、‘传帮带’工程医疗队，我们还可以独立开展除常规血液透析技术外的血液灌流、枸橼酸抗凝、SLED透析等技术，造福了无数患者。”

德格县地处高原高寒地区，高血压发病率高，德格县人民医院高血压达标中心从2023年6月启动建设，最大限度地降低心血管发病和死亡的总体危险。

2023年8月，德格县人民医院急诊科接诊了58岁的扎西，经心电图检查，提示为“急性广泛前壁ST段抬高型心肌梗死”，合并频发房性、室性早搏。经过充分溶栓治疗以及药物综合抢救后，扎西胸痛症状明显减轻，生命体征趋于平稳。经过12个小时的转运后，成都市第一人民医院心血管介入中心副主任医师刘童为患者实施了溶栓后补救性PCI术，患者最终完全脱离危险。

“这样凶险的心脑血管疾病患者，并不是我在德格县遇到的个例。或许我们可以做得更多、更好，从源头来预防、控制急性心脑血管病。”德格县人民医院心内科医生张珍珍说。

“我们引入了多项先进医疗技术和设备，举办了一系列技术培训课程，确保本地医护人员熟练掌握，以最大努力保障患者的就医质量与安全。”成都市第一人民医院组团式帮扶队长兼德格县人民医院院长杨杰介绍。

跨越800多公里，组团式帮扶将成都市和德格县紧紧联结在了一起，让更多先进的医疗技术在川西高原创造更多的生命奇迹。截至今年3月21日，德格县人民医院接待门诊6546人次，住院769人次，手术总数49台（三级手术19台，四级手术11台），医院救治能力及医疗服务质量不断提升，患者满意度持续改善。