上海二、三级医院门诊号源优先向社区卫生服务中心开放

本报上海5月20日电 （记者姜泓冰）今年4月起，上海全面实施二、三级医院门诊号源优先向社区卫生服务中心开放，由此助力家庭医生，释放基层卫生服务红利，推动分级诊疗更好发展。

上海从2011年试点家庭医生制度，2015年推行“1+1+1”医疗机构组合签约，力求通过与居民建立更紧密、符合居民就诊习惯的签约关系，为居民提供综合、连续、全程的健康管理服务。近年稳步推进签约服务数量和质量双提升。截至2023年底，全市累计签约超过1100万人，常住居民签约率超过44%，老年人、儿童、慢性病人、孕产妇等重点人群签约率超过84%。

全面实施二、三级医院门诊号源优先向社区卫生服务中心开放，让家庭医生有更多上级医院专家的资源、服务链接，让家庭医生有能力、有动力“小病当能手、大病当参谋”。此外，结合社区居民常见病、多发病，优化社区常用的普通号、专家号的比例结构。

在目前社会面预约渠道和预约时间不变的基础上，经过社区医生初步诊断，可以为签约患者预约早于社会面5天的专家号源。如果患者病情需要尽快诊治，社区医生还可以预约未来2天的专家号源。为提高医疗资源利用，未使用号源也会尽快返回医疗机构，继续向社会面开放。

此举不仅解决了居民挂上级医院专家号难的问题，也实现了家庭医生主导下初级诊疗、精准转诊，由家庭医生帮助居民在最短的时间内找到最合适的医院、最合适的科室就医，既防止老年患者因不会使用网上挂号延误治疗，也避免了居民因专业知识不足挂错科室造成反复就诊和号源浪费。经社区转诊到签约组内的医疗机构，上级医院提供“优先就诊、优先检查、优先住院”。

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 13 版）