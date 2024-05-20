 美赞臣中国升级品牌理念 发起平衡车全国巡回赛 

5月19日，美赞臣在广州中轴线地标海心沙广场举办“释放潜能 飞跃成长”品牌焕新暨新国标产品上市发布会，并宣布将举办首届小车神平衡车全国巡回大赛，倡导“营养+运动”的科学育儿理念。

作为实现本地化独立运营的婴幼儿奶粉国际品牌。过去两年，新美赞始终积极发挥本地化独立运营的模式优势，本次品牌焕新是本地化独立运营的重要成果，它融合展现了新美赞模式的三大优势：国际品牌百年科研真实有效的配方优势、中国监管最严标准的品质优势、聚焦中国新生代妈妈诉求的产品优势。据透露，美赞臣蓝臻、铂睿、亲舒等新国标产品已于今年3月陆续上市，新国标产品配方优势获得多位权威专家的点赞，新国标系列的销售超过预期。

目前，美赞臣中国也正加速产品创新与新赛道开发布局的进程，比如今年3月，美赞臣中国全新推出了学优力儿童液体营养品系列；4月，美赞臣中国与京东国际签订独家合作协议，为中国消费者提供全生命周期精准营养解决方案。

在美赞臣品牌焕新暨新国标产品上市发布会上，美赞臣中国首席市场营销官李珊表示，为了更贴近消费者的真实需求，美赞臣面向3000多名位中国消费者深入开展市场调研，了解新生代妈妈们真实的育儿理念与需求。经过深入调研，我们发现中国的新生代妈妈有三个明显特征，一是她们尊重孩子的内心，希望与孩子一起成长，一起探索；其次，她们保持各自的独立性，专注自己的事业，有自己的兴趣爱好，拥有独立而完整的自我；第三点是她们很注重婴幼儿的营养，希望通过全面均衡的营养，让宝宝拥有健康的体魄，勇于探索世界，成为自己喜欢的样子。

与此同时，美赞臣中国宣布发起小车神平衡车全国巡回大赛，倡导营养+运动的育儿科学理念，将会携手来自全国各地的4万多名宝宝开展平衡车赛事，共同见证真实有效的科学营养赋能健康成长。