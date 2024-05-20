5月15日，玛氏宠物宣布自1935年生产宠物食品以来又一重大里程碑——玛氏天津宠物食品工厂正式投产！工厂占地11万平方米，投资近10亿人民币，是玛氏最大的现代化宠物食品工厂之一。

玛氏宠物全球总裁Ikdeep Singh通过视频致辞表示：“玛氏天津宠物食品工厂的投产将助力我们完成业务的全面升级，使我们不仅能够灵活有效地迅速响应多样化的本地需求，更将为玛氏宠物全球供应链提供全新的发展引擎，进一步助力公司构建多品类、重创新的多元化产品线布局。”

中国饲料工业协会常务副会长兼秘书长王宗礼出席玛氏天津宠物食品工厂投产仪式并致辞。

“天津工厂的顺利投产，不仅体现了玛氏公司对品质、创新和可持续发展的执着追求，也为经开区注入了全新的动能和活力。天津经开区也将进一步聚焦宠物产业发展，打造宠物产业集群，激发宠物消费潜力，为企业提供良好的创新发展环境，与企业携手共同推动我市宠物产业高质量发展。” 天津经济技术开发区管委会副主任金香花在现场表示。

据介绍，玛氏天津宠物食品工厂重点发力“三个先行”：

质量先行，玛氏工厂全球统一标准管理，拥有完善的品控体系，采用领先的技术设备和玛氏核心工艺，从原料采购到产品出厂，每一个环节都经过严格把关，实现全程可追溯，确保产品安全、健康、营养。此外，工厂还注重研发创新，深度挖掘宠物的营养与健康需求，实现多品类、多种规模的灵活供应，旨在满足市场日益增长的高品质追求。

智能化先行，玛氏宠物食品工厂采用智能化生产管理，利用数字孪生技术、智能制造系统、全流程数字化追溯系统等方式实现了生产过程的数字化、透明化和柔性化。通过精准的数据分析和在线监测，工厂能够实时调整生产参数，优化生产流程，提高生产效率，降低生产风险。同时，智能化系统还能够根据市场需求灵活调整生产计划，实现了柔性化生产。

可持续发展先行，玛氏天津宠物食品工厂积极践行绿色环保理念，采用领先的节能环保技术和智能工艺设备，致力于引领行业可持续高质量发展。玛氏宠物积极布局可持续原料采购，借助Ecovadis平台对供应商的规模和行业属性进行综合评价，其中包括可持续采购能力，由此来减少集体碳足迹；推动可持续包装创新，倡导塑料软包回收再利用，联动消费者、社区、平台打造上下游闭环链路，全方位推动产业链可持续发展。此外，工厂不仅推行中水、雨水回收，循环利用减少浪费，更采用太阳能发电以及高能效设备，以达成节能减排的目标。

玛氏宠物营养中国区总经理任嘉实在投产仪式上强调：“玛氏天津宠物食品工厂的顺利投产，不仅得益于政府及各界的大力支持，更离不开所有同事们的砥砺深耕。中国宠物家长群体的不断增长，带来了巨大的市场潜力和丰富多样的产品需求。我们坚信，天津工厂凭借对质量的执着追求、对智能化的创新实践以及对可持续发展的坚定承诺，将为中国的宠物和宠物家长提供更优质的产品和服务体验！“