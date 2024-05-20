直播预告：提升视神经脊髓炎谱系疾病诊疗水平

视神经脊髓炎谱系疾病（NMOSD）是一种罕见的中枢神经系统炎症性疾病，其病因复杂，诊断难度较大，为患者及其家庭带来了沉重负担。那NMOSD发病特点是什么？发病机制有哪些？如何鉴别与诊断？5月25日10：00，北京协和医院神经科主任医师徐雁作客“人民好医生”直播间，为你进行科普，欢迎届时收看。

专家介绍

徐雁，北京协和医院神经科主任医师、教授、研究生导师；中华医学会神经病学分会神经免疫学组副组长；中国医师协会神经免疫分会委员；中国卒中学会神经免疫分会常务委员；中国免疫学会神经免疫分会委员。2005年-2007年在美国耶鲁大学医学院做博士后，一直从事有关多发性硬化、视神经脊髓炎、视神经炎、脊髓炎、急性播散性脑脊髓炎等中枢神经系统脱髓鞘疾病的临床与基础研究工作，在Annals of Neurology，Brain等杂志发表SCI文章70余篇。

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