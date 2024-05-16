关紫云：打造数智化闭环全链条 推动医疗机构高质量发展

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。华南理工大学附属第六医院院长关紫云在会上表示，新质生产力正快速影响着整个社会，医疗机构要积极拥抱新一代信息技术。相关部门要加快培养医疗与信息等交叉学科人才，做好数据标准化应用，形成上、中、下游闭环的“产学研用”全链条，推动医疗机构高质量发展。

华南理工大学附属第六医院院长关紫云发言。受访者供图

以下是华南理工大学附属第六医院关紫云在会上发表的部分观点：

医疗机构必须积极拥抱数智化。当前，医疗机构拥抱数智化遇到的难点是人才的缺乏。懂医疗的人不一定懂信息，懂信息的人不一定懂医疗，医疗数智化时代要求大量复合形的交叉学科人才快速成长。建议相关部门要加快研究这类交叉学科人才的培养及使用路径。

数据标准化及互联互通是医疗数智化基础。当前，医疗、医保各做一套疾病诊断与手术编码，医疗机构必须进行一对多、多对一的映射；各级各类部门、协会要求医疗机构上传各种各样的数据，但同样内容有着各种各样的格式、统计口径、字段要求。因此，数据标准化、数据分类上传、建立医疗数据更高级别标准化数据池等迫在睸捷。

数据安全及患者隐私保护问题应该引起各级部门重视。当前，各级部门因各种核查、质控需求向医疗机构提取患者全量数据，且部分数据传输方式极其简单，有的指定一台电脑上传，有的要求复制到硬盘，有的要求在应用终端录入，这些传输方式可能存在信息安全隐患，应该引起重视。

数智化推动医疗机构高质量发展，不能只向医疗机构提应用要求，建议上、中、下游形成闭环的全链条发展。可以多种方式：下游发出问题，以问题为导向，上、中游合力解决；上游紧跟国内外前沿技术，结合下游市场及场景需求进行攻关研发，向中游转化下游应用；中游企业主动寻找上游研发成果进行自身的转形升级，主动向下游推广应用。无论是哪种方式，都要打破行业间壁垒，增强互相的沟通联系，这就需要各级政府务必寻求搭建沟通桥梁的有效方法。

数智化医疗服务解决方案是一种新的服务生态，是多种新一代信息技术的整合应用去解决健康促进或临床实践中发现的问题。但目前对这种整体解决方案并没有一个认证体系认可其为科研成果，不利于推广，也会影响着新一代信息技术在医疗或健康促进领域更广泛应用。

数智化在医疗领域应用，需要资金投入。但目前的定价标准对数智化应用比较不友好，没有把数智化升级过程中所产生的成本列入成本测算中，如果这种状态长期持续，将难以支持医疗数智化的持续维护及迭代更新，新一代信息技术应用，即使是优秀的解决方案也可能会“昙花一现”。与此同时，无限追求数据颗粒度细化再细化，可能需要大量的资金投入和较多工作人员进行原始数据的录入，这将给基层医疗机构造成较大经济压力和人力资源压力，这也是不利全链条医疗数智化的建立，特别是健康促进所需的数据。

数智化医疗，特别是影像技术高速迭代升级，电子病理也提上议事日程，数据颗粒度将会越来越细，随之而来的是数据量越来越大，这些数据会对医疗机构造成巨大的存储压力。建议尽快出台电子医疗数据的存储规范，尽快明晰电子医疗资料存储与实体医疗资料存储的关系等，避免重复投入所造成的资源浪费。

有关健康促进的大量数据及应用场景更多地出现在基层，希望能为基层开放专项科研通道，有利于高层次人才下沉到基层从事健康促进的研究工作，解决健康促进中面临的“落地难”问题。