让多学科诊疗的好处惠及更多患者

公立医院是我国医疗服务体系的主体，公立医院改革与高质量发展事关人民群众看病就医体验和获得感。5月7日，国家卫生健康委举行“推进卫生健康事业高质量发展 护佑人民群众生命健康”主题系列新闻发布会，围绕公立医院高质量发展介绍相关情况。（5月8日《北京青年报》）

这次新闻发布会涉及的内容十分广泛，其中比较引人关注的一点是，在推动公立医院高质量发展过程中，通过完善多学科诊疗制度，开设麻醉、疼痛、健康管理等新型门诊，满足患者多样化的就医需求。目前，多学科诊疗服务模式已推广至全国2400余家二级以上医院。在此背景下，难免有人感到困惑：多学科诊疗这一说法的专业性很强，似乎与老百姓关系不大，有那么重要吗？

梳理医院的学科和科室发展史就会明白，多学科诊疗在当前实在太重要了。早年前，医院分科比较笼统，小医院简单地分为内科和外科，大医院通常也仅是分出内、外、妇、儿、五官、皮肤等几个科室。到后来，医院分科越来越细，内科和外科按照系统和疾病分出几十个科室，而且同一种疾病也可能分出几个科室，比如患者自知自己患有消化系统疾病，但同样是消化内科，看胃病的不看肠病，看溃疡的不看肿瘤，患者容易被搞得晕头转向。

过去分科粗放，患者看病很少走错路、进错门。可如今，别说患者，即使懂得分科规则的医务人员，看病时也可能挂错科室的号。多学科诊疗对于分科太细具有纠偏作用，让患者不必自己选择科室就可得到所需的诊疗。

比如过去患者出现疼痛症状，至少要搞清楚疼痛来自哪里、由什么原因产生，才能选对科室。现在很多医院推出疼痛门诊这种多学科诊疗模式，只要患者出现比较剧烈的症状，就可到该门诊看病，至于究竟患什么病和如何诊疗等，则交由医生思考和处理，这就是多学科力量在实施诊疗过程中的显著应用。这样一来，患者不会选科室和跑冤枉路等烦恼，就会得到迎刃而解。

当然，也不能把多学科诊疗当作“分久必合”的游戏。术业有专攻，分科细其实也有不少好处，比如利于提升专科或专病技术能力，从而让患者获得更加专业的诊疗服务。因此，认为分科太细有弊端就简单合并，也是在开技术发展的倒车。只有细致分科和多学科诊疗形成互补，才能将两种模式的好处一起奉送给患者。

与提高医保福利和看病便捷程度的常见措施相比，多学科诊疗的直接好处不太明显，但这种模式对于治理看病难和看病烦均十分重要。此外，根据多学科诊疗制度推出的门诊或诊疗单元，还可以自成一体，利于化解一次看病多次挂号、医生看病与检查衔接不够等问题。在二级以上医疗机构全面深入地推广多学科诊疗，才能让更多患者从中获得好处。