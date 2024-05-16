更新换代促消费 绿色环保更节能（国际视点）

为促进消费升级、推进节能减排，近年来一些国家积极探索推进汽车、家电等消费品以旧换新。巴西、德国、荷兰在相关领域推出支持政策，号召全社会行动起来，逐渐淘汰高能耗、使用年限较长、存在安全隐患的落后产能产品，加快绿色低碳智能型产品应用，不仅更好满足民众生活品质升级的需求，也促进节能减排、资源循环利用。

巴西——

家电换购便利民众生活

“家里的冰箱用了很多年，不仅能耗高，制冷效果也不太好。听说赤道能源公司推出了以旧换新计划，我觉得挺划算，决定换一台新冰箱。”巴西皮奥伊州首府特雷西纳市居民路易斯向记者介绍家里刚刚“中签”免费置换的冰箱，“新冰箱更节能，使用起来也方便。它还有很多新功能，确实便利了我们的生活。”

今年1月至2月，巴西赤道能源公司在皮奥伊州开展“E+新冰箱”计划，为该州部分低收入家庭免费置换冰箱。参加活动的居民需提供身份证明、税号及最新一期电费缴费账单进行资格审核，之后公司以抽签方式从中抽取幸运客户，回收其旧冰箱并免费提供最高能效等级的新冰箱。该计划已为19个城市的居民累计免费更换约1000台冰箱。赤道能源公司“能源效率”计划负责人戴安妮·佩雷拉表示，把高能耗旧冰箱更换为节能环保的新冰箱不仅更省电，还能获得更安全的使用体验。

作为巴西电力监管局“能源效率”计划的一部分，近年来皮奥伊州通过了多项家电以旧换新计划，通过折扣、补贴或免费置换等方式，降低家电更换成本、提高消费者更新意愿。数据显示，2022年，赤道能源公司通过提供“换购补贴”计划为皮奥伊州首府及大都会区的居民更换超过4000台家电，其中冰箱1348台、变频空调1200台、液晶电视330台以及风扇1600台。

置换回收的旧家电也会得到进一步妥善处理。巴西电子和家用电器回收协会总裁塞尔吉奥介绍，回收企业将以环保的方式拆解旧家电，收集其中的金属、塑料、玻璃等，重新引入生产链，提升资源循环利用效率，减少电子垃圾对环境的污染。

除各州电力公司制定计划鼓励家电以旧换新外，巴西联邦政府也制定了相关政策。2023年7月，巴西总统卢拉提出，旧家电存在噪声大、能耗过高等问题，建议通过政策降低家电消费价格，鼓励更多民众购买新家电。此后，巴西政府要求规划部调拨部分财政预算支持家电以旧换新，以便为希望购买新家电的家庭提供便利。巴西工业界还将向联邦政府提交一项计划，旨在进一步完善家电以旧换新顶层设计，提高政策的针对性和有效性。

德国——

车辆更新助力行业减排

德国是汽车生产和消费大国。相关数据显示，德国大约20%的温室气体排放来自交通部门。近年来德国采取多种举措促进车辆更新换代，以更有效地提高能源使用效率，减少碳排放。

自2023年7月起，德国联邦政府开始实施“全国卡车置换计划”。卡车车主购买和配备能提高能源效率的零部件，可获得联邦政府提供的补贴。该计划提供的折扣比例为15%—25%，每辆卡车每个功能部件最高可获得5000欧元的补贴。若购买“电子拖车”，即由集成电动机驱动的拖车，最高可获得1万欧元的资助。

这一计划是此前“全国卡车更新计划”的延续。2020年12月，德国联邦数字化和交通部宣布卡车以旧换新计划，总重7.5吨及以上的N2和N3类车辆可参与该计划。如果卡车车主报废排放等级较低的旧卡车，并购买符合现行排放标准的新卡车，或是电动以及氢动力卡车，政府将提供最高1.5万欧元的补贴。到2022年，该计划已进行了三轮，不仅刺激了消费，还推广了电动和氢动力车。联邦数字化和交通部前部长朔伊尔表示：“推动旧卡车更换为配备清洁发动机的新卡车，可减少碳排放，促进就业并推动经济发展。”

目前，卡车以旧换新计划已被列入德国气候保护计划。联邦数字化和交通部部长维辛表示，推广清洁卡车的需求日益增加，预计到2030年，每4辆新注册的重型车辆中就有3辆是零排放车辆。

除卡车外，德国政府还多次推出轿车以旧换新补贴政策。2006年，德国出台促进新车销售的“购买新车环境保护奖励金”措施。消费者在规定期限内报废行驶9年以上的旧车，购买符合环保标准的新车最高可获得2500欧元的购车补贴。这一政策在当时推动了德国汽车销量逆势而上。

荷兰——

房屋改造实现良好效益

荷兰鹿特丹市市民劳拉拥有一座使用面积为225平方米的独立房屋，这所房子已有近百年历史，虽在本世纪初修缮过一次，但20多年过去了，原有的节能措施老化，冬季采暖费用高昂。劳拉告诉记者，起初想对房屋进行小范围节能改造，听说有政府补贴后，她决定“大干一场”，让自家房屋变身“节能明星”。

劳拉所说的补贴政策，就是荷兰政府推出的可持续能源和节能投资补贴计划。在这一政策支持下，荷兰家庭或企业房主可以获得房屋节能改造和可持续措施补贴，部分家电和设备的换新计划也在补贴范围内。2024年，用于此项补贴的预算额度从2023年的5.6亿欧元增加到了6亿欧元，并将一直持续到2030年。今年1月至3月，此项补贴共收到了5.2万多份申请，涉及7.9万多项节能设备更新或改造计划。

“要想申请到补贴，需要选择政府认证的节能材料，然后做好改造施工计划书，施工过程中要保证这些细节落实到位。”劳拉说。如果对房屋进行多项节能改造，获得的补贴可以翻倍。例如，将房屋隔热措施与安装热泵、太阳能热水器或连接供热网相结合，就可同时获得多项补贴。安装太阳能热水器最多可获得4100欧元补贴，连接供热网的节能设备补贴金额为3325欧元，家用烹饪电炉的补贴金额为400欧元。

劳拉表示，受节能补贴政策带动，她计划把自家的房顶改造成绿色屋顶，先对屋顶进行加固，铺上防水材料，然后再种上一些苔藓和多肉植物。“这些植物相当于给房顶铺上了一层天然的保温材料。”

房屋节能改造补贴政策实施以来，荷兰不少住宅和商业建筑实现了能效提升，减少了能源消耗和碳排放，同时促进了节能环保设备相关领域的发展，创造了新的就业机会，取得了较好的经济和社会效益。根据欧盟设定的能源效率和排放目标，荷兰计划到2050年每年翻新30万套房屋，有望减少50%的碳排放。

《 人民日报 》（ 2024年05月16日 18 版）