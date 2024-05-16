对网售食品隐瞒配料表要深挖动机

不少用户发现，一些网售食品的商家不在商品介绍页展示配料表，或者故意隐瞒食品包装上的配料表信息，有的甚至把配料表粘在快递泡沫箱内侧，或者只有当买家主动索要时才提供甚至不提供……近日媒体调查采访发现，这些现象十分常见，导致消费者网购食品如同开盲盒。（5月15日《中国消费者报》）

无论是从法律还是从健康的角度来看，提供食品配料表均是最基本的要求，如此才能让监督查得明白、让消费者吃得放心。违者必然要受到相应处罚，这也是基本常识。可为什么很多网售食品宁愿冒着受到处罚的风险，仍然想办法隐瞒配料表信息、提供错误信息，甚至根本没有配料表信息呢？

首先，食品配料表“躲猫猫”，不排除有人确实拿不出。做一个准确的配料表，既不能多写，也不能有漏项，这对于小型食品生产企业或家庭作坊而言并不容易。如果省略这道工序，就可节省不少成本，假如消费者执意索要，则可随便提供一个不准确的配料表应付了事。

其次，难免有人耍滑头，通过故意隐瞒食品配料表逃避监督，或者至少希望做到少惹麻烦。把配料表制作得太具体、展示得太明白，客观上给食品成分鉴定提供了方便，当消费者发现货不对路，详细罗列食品成分的配料表就会成为维权的证据。因此有商家认为，不如搞“模糊战略”，或把配料表制作得十分粗糙，比如只列举最常见的几样配料，其他配料则用“等”来代替等。如此操作，就可以增加消费者维权的难度。

再次，还可能有人通过隐瞒配料表，来掩盖其他不可告人的目的。比如有些食品饮料标榜具有治病或防病功效，虽然商家宣称属于天然食品，实际上却可能暗自添加了某种中药材甚至西药，以此来增加对消费者的吸引力，进而扩大销量。一段时间以来，“食品加药”现象在市场上并不罕见，而网售食品具有隐匿性和跨地区等特点，更加便于一些有心人“食品加药”。

不管商家是因为没有能力或是因为懒惰等原因隐瞒配料表，隐瞒配料表这一行为本身隐藏着诸多风险。有的食品本身相对安全，但如果消费者吃得不明不白，也会威胁到他们的身体健康。假设消费者对某种食品成分过敏，就可能因隐瞒配料表误食该种食品而导致过敏。比如食品当中含有蚕豆却没有加以说明，就会导致蚕豆病患者误食后病情加重，甚至可能危及生命。更值得警惕的是，往食品里面非法添加药品等物质，然后通过隐瞒配料表来掩盖事实，以至于消费者在不知情的情况下吃下大量药品，其面临的健康威胁就会更大。

由此看来，对于网售食品隐瞒配料表的现象，既要从法律层面看到其行为违法，也要从健康角度看到其威胁，且动机不同，威胁程度也有所不同。有关部门应该深挖这一现象背后的动机，然后进行分类处置，如此才能做到精准施策，尽快遏制这类现象多发势头，进一步守护好网购者“舌尖上的安全”。