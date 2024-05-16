山西一医院涉骗保调查后续：已立案，对10人采取刑事强制措施

新华社太原5月15日电（记者 柴婷）5月12日，新华社“新华视点”栏目播发《拉五保老人假看病、假住院——山西一医院涉骗保调查》一稿，曝光山西省吕梁市汾阳市残康中医医院诱导一些无病或轻症的农村五保老人住院治疗，存在虚增项目、“挂空床”等行为，涉嫌骗取医保基金。对此，汾阳市高度重视，当地公安机关目前已对10人采取刑事强制措施。

汾阳市迅速成立医保基金专项排查整治领导小组，在全市范围开展排查整改查处工作。

汾阳市医保局解除了残康中医医院的医保服务协议，并责令其开展自查。残康中医医院自查后上交违规使用的医保金197601元。汾阳市医保局在后续调查中又追回医保基金52507.19元，并处以罚款262535.95元。截至目前，已挽回首批国家医保基金损失250108.19元。

现已查明涉事医院至少8名五保老人的医保报销金额存在问题，目前涉事医院已暂停运营。此外，全市其他医院又排查出44人医保报销数据存在异常。

5月13日，汾阳市医保局组织6个工作组，分赴多个乡镇和乡村养老院开展排查，对残康中医医院2023年1月1日至今的住院病人逐一调查核实，特别针对报道中反映的“利用五保老人群体进行骗保”情况进行重点对照核查，详细情况正在汇总。

5月14日，国家医疗保障局官方公众号发布对残康中医医院涉嫌违规使用医保基金的情况通报，同时全文转载新华社的报道。

目前，山西省纪委监委已介入调查。吕梁市召开医保基金违法违规专项整治工作推进会，通报了残康中医医院涉嫌违法违规使用医保基金案件。吕梁市医保局成立4个专项督导组，从5月14日至5月31日，分片包县（市、区），对全市医保基金违法违规问题专项整治工作进行专项督导，并将发现的有关问题反馈相关县市区及时整改。汾阳市纪委监委对汾阳市医保局全局干部职工开展集体约谈，并对局班子成员和中层干部进行逐个约谈。

汾阳市医保基金专项排查整治领导小组副组长王镇东表示，将深刻汲取残康中医医院违规使用医保基金事件教训，举一反三、严查快处各类违法违规使用医保基金行为，筑牢医保基金安全防线，保障广大参保人员的合法权益。