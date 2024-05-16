新型微针贴片或可抑制术后肿瘤复发和转移

科技日报讯 （记者王祝华 实习生曲怡臻）5月14日，记者从海南大学获悉，该校生物医学工程学院教授王朝辉研究设计了一种植入型微针贴片，可持续作用于术后残余肿瘤，并将其转化为原位肿瘤疫苗，激活特异性抗肿瘤免疫反应，从而抑制肿瘤复发和转移。相关研究成果日前发表于国际学术期刊《先进医疗材料》。

由于肿瘤具有高侵袭性，通过手术将肿瘤彻底切除十分困难，而残余肿瘤又极易引起肿瘤复发和转移。患者在接受术后化疗前，通常需要两周时间进行恢复，且术后机体处于免疫抑制状态，这就给残余肿瘤生长和转移提供了机会。因此，针对术后残余肿瘤进行及时治疗，对于提高患者术后生存率具有重要意义。

王朝辉介绍，这种“术后即用型”的微针贴片，装载了可响应肿瘤微环境化学信号的半导体纳米晶。微针贴片通过原位纳米酶催化效应，持续诱导肿瘤细胞免疫原性死亡，从而使免疫细胞对肿瘤细胞进行有效识别、杀伤与记忆。

运用小鼠乳腺癌模型，研究人员证实，贴片作用于小鼠残余肿瘤，可大幅降低肿瘤复发率，并激活小鼠免疫记忆效应，抵抗远端肿瘤。同时，由于植入型微针贴片仅装载生物相容性纳米晶，便于均一化制备，因此其术后应用十分便捷，具有较强转化潜力，可为肿瘤手术与化疗提供一种新的“衔接”方式。