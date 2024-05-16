抗氧化疗法有望治疗脂多糖结合蛋白引起的肥胖

科技日报讯 （记者吴长锋）5月14日，记者从中国科学技术大学获悉，该校附属第一医院（安徽省立医院）内分泌科教授叶山东、主任郑茂团队联合安徽医科大学基础医学院教授方皓舒团队，首次提出“氧化应激躲避”概念，揭示了机体调控氧化应激压力的全新机制，为理解细胞如何应对氧化应激提供了新思路，并为代谢性疾病预防和治疗提供新方向。研究成果日前发表于《自然·通讯》。

年龄增长和体重增加都会给身体细胞带来压力，主要表现为活性氧自由基（ROS）过度生成。在氧化应激条件下，过量的ROS会破坏细胞蛋白、脂质和DNA，对细胞造成致命损伤，进而导致与肥胖和衰老相关的代谢疾病出现，比如糖尿病和脂肪肝。代谢相关性脂肪肝病是一种以肝细胞内甘油三酯积累为主要特征的病变，主要表现为脂滴积累。正常情况下，脂滴主要发挥调节能量代谢的作用。在氧化应激条件下，脂滴作为细胞“氧化应激躲避”的关键细胞器之一，会积累大量易受ROS攻击的不饱和甘油三酯以防止进一步过氧化，从而维持脂质稳态。然而，氧化应激条件下发生“氧化应激躲避”的分子机制尚不清楚。

研究人员发现，当细胞处于氧化应激状态时，脂多糖结合蛋白（LBP）会聚集在脂滴中，且表达水平会增加。同时，还原剂N-乙酰-L-半胱氨酸处理可以清除细胞内的活性氧并增加磷脂合成。磷脂可以与甘油三酯竞争性结合LBP，促进LBP转运出脂滴并促进脂解。但是，在氧化应激未消除的环境下，使用磷脂治疗脂肪肝可能造成更严重的肝细胞损伤。过氧化还原酶4作为细胞氧化还原信号的感应器，能通过与LBP互作来调控LBP/甘油三酯的脂滴穿梭过程，维持细胞氧化还原稳态。此外，长期的压力刺激应激会上调LBP表达，进而导致胰岛素抵抗和肥胖。研究人员介绍，LBP作为一种抗氧化剂和“氧化应激躲避”的核心分子，是连接压力—氧化应激—代谢紊乱—肥胖的重要枢纽。因此，抗氧化疗法是一种治疗由LBP引起肥胖的潜在方法。