超声波或可治疗一种罕见肺病

科技日报北京5月15日电 （记者刘霞）据英国《新科学家》杂志网站14日报道，美国科学家在大鼠身上进行的研究显示，超声波可能成为治疗一种罕见肺部疾病的新方法。该疾病会导致肺部和心脏动脉血压升高，从而增加心力衰竭的风险。同时，研究还表明，超声波疗法或许也能治疗高血压。相关研究成果已在新一期《循环研究》杂志上发表。

肺动脉高压（PAH）是由炎症等因素引起的肺部和心脏动脉血压升高的一种疾病。此前研究显示，超声波刺激脾脏神经可以抑制炎症。

在最新研究中，美国纽约范斯坦医学研究所的斯塔夫罗斯·扎纳斯及其团队，通过超声波疗法刺激了9只患有PAH大鼠的脾脏神经。经过两周治疗后，这些大鼠的动脉血压平均比对照组的7只啮齿类动物低30%。

此外，接受超声波治疗的大鼠炎症明显减少，心脏健康状况得到改善，动脉壁也变得更薄。这种疗效在治疗结束后至少持续了两周。

纽约西奈山伊坎医学院的迪帕克·巴特指出，这项研究揭示了超声波刺激在治疗PAH方面的潜力，未来的人体试验有望产生类似的结果。

扎纳斯指出，超声波疗法或许能为那些药物治疗效果不佳或产生副作用的患者提供新的治疗选择，并有望治疗其他与炎症相关的高血压症。