直播预告：寻回快乐，回归社会 带你了解抑郁症的最新治疗理念

随着经济和社会的快速发展，人们的生活节奏、工作压力都在明显加大，民众心理健康问题日益凸显。在日常生活中，可能经常听到“抑郁”这个词，但很少有人能准确区分抑郁状态和抑郁症之间的区别。这种理解上的模糊可能导致一些人忽视自己的情绪问题，而另一些人则可能过度担忧。

5月17日14:00-15:00，北京大学第六医院副院长司天梅做客“人民好医生”客户端直播间，就抑郁症的最新治疗等相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

司天梅，北京大学第六医院副院长，医学博士、教授。中华精神科学会精神医学分会常委，中国医师协会精神科医师分会常委，国际神经精神药理学会执委，亚洲精神药理学会副主席，亚洲精神分裂症研究协会现任主席。

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