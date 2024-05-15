直播预告：高血压防治知多少

5月17日世界高血压日。高血压病是一种常见病、多发病，严重威胁着人类健康。什么人群属于高血压的高危人群？如何预防高血压？

5月17日10:00，北京大学第一医院主任医师、北京大学第一医院心内科及心脏中心主任霍勇，北京大学人民医院心血管内科主任医师、心脏中心副主任、高血压病房主任孙宁玲，北京天坛普华医院心内科医生、副主任医师张之瀛将做客“人民好医生”客户端直播间，与大家一起聊一聊有高血压防治的话题，敬请关注。

专家简介：

霍勇，北京大学第一医院教授、主任医师、心内科首席专家，世界华人心血管医师协会会长，世界华人医师协会副会长，亚洲心脏学会主席，中国研究型医院学会高血压专业委员会主任委员，《中国介入心脏病学杂志》主编，国家卫健委心血管介入管理专家组组长，国家冠心病介入治疗质控中心主任。

孙宁玲，北京大学人民医院二级教授、主任医师、博士生导师，中国医促会高血压分会主任委员（会长），北京医师协会高血压专业委员会主任委员，国家药典第十届全国医学专家委员，中国高血压达标中心主任委员，中华高血压杂志、中华老年心脑血管病杂志、中国医学前沿杂志副主编。

张之瀛，北京天坛普华医院心内科副主任医师，医学科普作者，北京青年榜样，北京市青联委员，全网粉丝1000余万。

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