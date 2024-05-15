直播预告：过敏性鼻炎如何进行治疗？

春夏之交，正是出游好时节。但花粉浓度升高，气温变化较大，过敏性鼻炎患儿在这个季节痛苦不堪。儿童过敏性鼻炎也称儿童变应性鼻炎（AR），是儿童极为常见的一种慢性鼻黏膜炎性疾病。哪些方法可以预防儿童过敏性鼻炎？过敏性鼻炎发作时如何缓解？

2024年5月17日14:00-15:00，本期节目将邀请首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师何时知，全亿健康执业药师孟桂兰，全亿健康执业药师王新智来到演播室，就儿童过敏性鼻炎的的相关内容进行分享，欢迎您收看！

专家简介

何时知，首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师，长期从事头颈部肿瘤的常规及微创外科手术治疗，如：喉显微手术、保留喉功能的喉癌及下咽癌根治性手术;各类甲状腺及甲状旁腺手术；鼻腔鼻窦肿瘤的鼻内镜及开放性手术治疗；颈部良恶性肿瘤手术；保护面神经功能的腮腺肿瘤切除术;颈淋巴结清扫术；头颈部缺损的带蒂皮瓣、游离组织瓣及3D打印辅助的修复手术。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。