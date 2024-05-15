左笑丛：加快医学科技创新 推动公立医院高质量发展

中南大学湘雅三医院副院长左笑丛发言。人民网 王绍绍摄

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，中南大学湘雅三医院副院长左笑丛表示，推进科技创新不能只着眼于上游的技术突破，还要保障下游的成果转化应用。要依托互联互通信息系统，推动信息化、智能化医疗技术的研发攻关，让相关科技创新的成果进一步转化、应用和推广。

以下，是中南大学湘雅三医院副院长左笑丛在会上发表的部分观点：

推动科技创新 构建智慧医疗信息平台

探索临床医学研究新范式、开创科研管理新局面，通过坚持人才立院、科技兴院、特色强院的特色发展战略，构建包括科技人才培养、科技管理服务、科技创新合作、科技成果转化、科研诚信管理和科技创新评价在内的科研支撑体系。

在高新技术应用方面，要依托互联互通的信息系统，推进信息化和智能化的技术应用，研发具有自主知识产权的智能化系统，实现相关临床研究的产出，助力高水平临床研究。

促进医工结合 重视临床研究和基础研究

在科研和实践相结合方面，要以解决临床问题为导向，推动临床和基础交叉融合，促使“医-工”紧密结合。同时，要以临床问题为导向，强化临床与基础融合、医工结合，实现医学技术的创新。

临床医务人员也要提高相应的科研能力，以高水平的医学科技创新，推动各学科的可持续发展，提升公立医院的医疗服务质量，更好地满足人民群众的健康需求。

助力成果转化 加快科研成果落地应用

作为保障人民健康的公益性公立医院，要以患者需求为中心，开展高质量多中心的临床研究，制定临床新指南。

推进医学科技创新不仅要着眼于上游的机制和技术突破，还要推动下游的成果转化应用。要让高校和医院的研究者放心大胆地转化成果，帮助他们减少成果推广转化的困难，让技术创新更快、更便利地落地应用。