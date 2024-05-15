崔恩铭：数智赋能 加速形成医疗新质生产力

江门市中心医院副院长崔恩铭发言。受访者供图

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，江门市中心医院副院长崔恩铭表示，在医疗体系建设与发展规划中，医院新质生产力的提升方向应聚焦于智能化领域的深度应用、个性化服务的持续优化升级，以及数字化管理的全面推进。须以高质量数据作为核心支撑和坚实保障，确保医院新质生产力实现持续、稳健的发展，推动医疗体系整体提质升级。

以下，是崔恩铭在会上发表的部分观点：

统一医疗设备及系统技术标准

当前，不同医疗设备和系统之间因采用多样化的技术标准和数据格式，导致数据交换和共享面临显著困难。这一现状不仅制约了医疗信息的流通效率，也影响了医疗服务质量的提升。

为确保不同系统之间的有效互操作性，促进医疗数据的高效流通与共享，需要统一技术标准与数据格式，确保数据的规范性和一致性。同时加强技术研发和创新，推动医疗设备和系统之间的技术兼容性提升，实现数据的无缝对接与高效共享。

加强医院信息化复合型人才队伍建设

医院信息化建设是提升医疗服务质量、提高管理效率的重要手段。为确保医院信息化工作的高效开展，须高度重视医院信息化专才的培养。首先，加大对信息化专业人才的引进力度，吸引更多具备医疗和信息化双重背景的人才加入医院信息化建设的队伍。其次，加强对现有医院员工的信息化培训，提升信息化素养和技能水平，使其能够更好地适应医院信息化建设的需要。最后，应建立健全医院信息化专才的激励机制，通过提供具有竞争力的薪酬待遇、良好的职业发展前景等，激发医院信息化专才的工作积极性和创造力。

推动医院数字化与智能化系统技术更新升级

随着信息技术的飞速发展，医院作为医疗服务体系的重要组成部分，其数字化与智能化系统的技术更新升级已成为提升医疗服务质量、提高管理效率的关键。

在推动医院数字化与智能化系统技术更新升级的过程中，应长期规划、持续分阶段建设，注重系统的整合与协同，避免重复建设造成的资源浪费。加强不同系统之间的互联互通和数据共享，提高医疗服务的整体效率和水平。同时，关注技术发展的前沿趋势，确保医院技术始终保持领先。