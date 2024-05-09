急性缺血性卒中有了防治新方案

5月7日，记者从首都医科大学宣武医院获悉，该院教授吉训明团队开展的一项研究表明，急性缺血性卒中患者发病24小时内静脉应用替罗非班进行抗血小板治疗，可显著降低患者早期神经功能恶化。相关成果日前发表在期刊《美国医学会杂志·神经病学》上。

急性缺血性卒中神经功能恶化与不良临床结局密切相关。口服阿司匹林等抗血小板治疗方案，已被证实能降低卒中复发率且改善临床结局。但由于有耐药性、起效时间慢及部分患者存在吞咽障碍等问题，应用目前的口服阿司匹林等抗血小板方案治疗急性缺血性卒中，仍有10%—20%的患者会发生神经功能恶化。

替罗非班是一种可静脉应用的抗血小板药物。为明确静脉应用替罗非班在降低急性缺血性卒中早期神经功能恶化方面的作用，研究团队发起了一项多中心、开放标签、随机对照研究。团队在国内10家中心纳入425例未接受静脉溶栓或取栓的急性非心源性缺血性卒中患者，在患者卒中发病24小时内随机给予静脉替罗非班（213例）或单纯口服阿司匹林（212例）。结果显示，静脉应用替罗非班治疗的患者，72小时内神经功能恶化发生率仅为4.2%，而常规口服抗血小板药物治疗组患者72小时内神经功能恶化发生率达13.2%。同时，两组患者在72小时内症状性脑出血率没有显著差异。

美国卒中大会主席都铎·加文评价，该研究成果为错失静脉溶栓或机械取栓治疗的缺血性卒中患者提供了一种很有前景的治疗方法。耶鲁大学医学院卒中与血管神经病学系主任劳伦·桑辛认为，研究成果为缺血性卒中患者提供了除阿司匹林以外的抗血小板治疗新方案。