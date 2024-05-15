吸高压氧提高学习成绩？当心适得其反

每年六七月份，随着中考、高考以及中小学生期末考试季来临，高压氧治疗总会被不少家长提及。为了让孩子随时能接受高压氧治疗，有些家长甚至不惜购置家用高压氧舱。专家认为，目前尚无严谨的证据证明吸高压氧可以提升成绩，要解答这一问题，还需设计科学的大规模研究。考试成绩的提高不仅需要清晰的头脑，更与知识储备、努力程度等因素有关，高压氧治疗并非应试“秘笈”。（5月14日《北京青年报》）

没想到平日里的玩笑话“快上我的氧气瓶”，如今在现实生活中真的流行起来。继办公室跟风“吸氧提神”之后，这股风以更强的力度刮向校园，并且受追捧的产品由普通的便携式氧气瓶变成高压氧舱等设备，相关产品在网上销量大增。以至于部分抢不到货的家长开始担心孩子会不会“输在吸氧的起跑线上”，进而更加盲目跟进，不断加剧家用高压氧舱的市场火爆程度。

高压氧治疗是一种重要的治疗项目，很多医院都建有高压氧舱。抢救一氧化碳或二氧化碳中毒的患者，以及因为溺水、过敏等导致喉头水肿的患者等，可迅速将其送进高压氧舱进行抢救和治疗。一些肺功能很差（如患有慢性阻塞性肺气肿等）的患者，在没有禁忌症的情况下，也可使用高压氧进行辅助治疗。这一治疗项目的专业性较强，如今却变得大众化和生活化，是技术滥用的一种体现。

不排除高压氧对部分学生具有一定的效果，因为即使随机确定一个具有一定数量的人群，其中也会出现一些具有高压氧治疗适应症的人。但医学是特别讲证据的，只要尚无严谨的证据证明可以提升成绩，就不能随意超适应症使用，更不能不经诊疗，任由家长决定是否使用。

若单纯从理论上看，健康人在顺畅呼吸的情况下，血氧饱和度处于95％-99％，就算给健康孩子高压“加氧”，影响也很有限。更何况当前市场上的家用高压氧舱达不到高压的条件，家长花了大价钱，或许还不如带孩子到大自然中呼吸新鲜空气管用。

提升孩子成绩的效果不确定，但可能产生的副作用却不容小觑。医院对患者实施高压氧治疗，需要经过相应的身体评估，假如患者的血压过高，或者出现呼吸道感染、开放性气胸等疾病，就要禁止使用高压氧治疗。此外，一个人只要连续大口喘气之后就会感到头晕，是因为呼吸具有调节人体酸碱平衡的作用，过度换气和过量、过快、过浓吸氧，可能导致体内氧气和二氧化碳比例失衡，进而出现症状。凡事过犹不及，让孩子接受高压氧治疗时，别尽想美事，却不顾坏处和风险。

现在教育竞争激烈，很多学生“内卷”厉害，部分家长也表现得十分焦虑，并以不同的方式给孩子施压，就连吸氧也选择了“高压”模式。给孩子施压的手伸进了医疗技术领域容易适得其反，可能导致家长期望的效果没有出现，却遭到医疗技术的反噬。对此，家长应当保持足够的谨慎。供图/视觉中国