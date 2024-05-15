电商取消预售制，给消费者体验做“加法”

距离今年“6·18”大促还有一个多月，各大电商平台已经“蠢蠢欲动”。与往年不同的是，今年“6·18”天猫和京东两大主流电商平台将取消预售制。

往年这个时候，各电商平台已经摩拳擦掌，进入“618”大促的准备、预热阶段。各大电商平台通常会在5月底进行预售，消费者需要先支付一定数量的定金，一周后再支付尾款。其间，平台会发放大量优惠券，吸引消费者再次购买。电商平台或商家在预售营销过程中，往往会明示或暗示预售商品卖的是“低价”，甚至是“最低价”，传递给消费者一种“预订了就是赚了”的利好信息。若果真如此，既能让消费者得到实惠，又能让电商平台和商家压低进货、仓储等环节的成本，增强营销的针对性、精准性，提升流量、销量，获得更多的利润，着实是双赢之举。

电商平台和商家的预售营销信息是丰满的，现实却可能是骨感的——有些电商平台或商家在预售环节存有虚假宣传、不按承诺或约定履行等问题。中国消费者协会今年4月发布的2023年全国消协组织受理投诉情况分析显示，电商平台预售模式存在多方面问题，包括“尾款”涨价不诚信、预售商品不保价、承诺赠品不兑现、承诺时间不发货、“最低价”宣传不属实等。对此，很多消费者都有切身感受。某网络投诉平台最新数据显示，关于预售的投诉共9万多条，主要涉及虚假宣传、延迟发货甚至不发货等。

同时，预售背后有一套复杂的购物流程，相关的优惠和价格有一套公式链接，消费者在购买预售商品时，常常需要做“算术题”，需要烧脑，而算来算去，不少消费者期待中的“低价”“满减”“先买先得实惠先享受”也可能难以兑现。如此，消费者的新鲜感和体验感下降，自然会产生抵触心理。

其实，在预售模式中，一些电商平台和商家也消耗了不少资源和成本，利润却未达预期。另外，传统电商平台的预售定价模式，也受到了新兴直播电商更灵活的定价促销机制以及社区团购、即时零售等模式的挑战。

受多重因素的影响，主流电商平台取消预售制，让促销的措施更直接、更简单，顺应了市场营销环境的变化，顺应了消费者的需求。近年来，消费者越来越成熟、越来越理性，对电商平台和商家的促销机制、促销效果（消费体验）也有了越来越高的要求。消费变得更加务实，更看重性价比和质价比，更希望得到看得见摸得着的实惠。这几年，电商平台一直在优化促销机制、简化促销算法和减少促销套路，电商平台取消预售制，也向消费者释放了“远离套路，回归本质”的善意。

在任何一种营销场景中，商家最吸引消费者的卖点都是质量、价格和服务。一些电商平台取消预售制，是促销模式的删繁就简、返璞归真，在此基础上，电商平台和商家应进一步恪守“以消费者为中心”原则，尊重消费者的权益，在即时销售模式中守住法律底线和诚信底线。要坚决摒弃虚假不实宣传，坚持不欺骗误导消费者，不做实现不了的承诺，积极践诺履约，公平合理定价，少一些“弯弯绕”，多送直接实惠，确保商品和服务以及售后质量，才能给消费者体验做“加法”，以优化营销效果实现多赢。