中国医生为5国患者完成近1.2万例免费白内障手术

“‘消除白内障致盲项目’是广西全面对接粤港澳大湾区发展、深化与东盟合作的创新举措。”5月13日，在广西南宁召开的共享基金会与广西壮族自治区卫生健康委员会援外消除白内障致盲项目工作座谈会上，广西壮族自治区卫生健康委副主任李勇强对桂港双方的合作评价道。

这一始于3年前的合作，如今已结出累累硕果。

共享基金会是一家于2018年在香港成立的中国医疗人道援助慈善机构，由全国政协副主席梁振英发起，旨在为共建“一带一路”国家提供医疗和公共卫生方面的人道主义援助，“消除白内障致盲项目”是基金会的旗舰项目。

2021年3月，在梁振英、广西壮族自治区主席蓝天立、自治区政协主席孙大伟等人的共同见证下，广西卫生健康委与共享基金会在南宁签署“消除白内障致盲项目”合作备忘录，广西成为共享基金会“消除白内障致盲项目”的首个合作伙伴。项目启动至今，广西已向老挝、柬埔寨派出眼科医疗队13批次108人次，免费实施白内障复明手术超过7000例（其中老挝3408例、柬埔寨3597例），取得了良好的社会效应，受到老挝、柬埔寨各界的热烈欢迎和广泛赞誉。

为共建“一带一路”国家的白内障患者免费实施复明手术并非一帆风顺。在一些发展中国家，由于存在交通不便、语言不通等困难，医疗队要去村里把患者找到并做好宣传工作，消除他们对手术的恐惧和顾虑并不容易。

据介绍，“消除白内障致盲项目”工作量较大，而香港做白内障手术的眼科医生人数不多，要在东南亚和非洲的5个国家实施这一项目，必须依靠内地的医疗力量。目前，广西的医疗队在老挝和柬埔寨开展这一工作，山西、福建和黑龙江的医疗队在非洲的3个国家开展项目合作。

项目实施过程中，工作人员时常会遇到各种温暖和感动。

中国医护人员为许多老人做完白内障手术后，问老人“重获光明后你回家第一眼想看什么”。无论哪个国家、哪个民族的老人，大多会回答“想看我的孙子”。共享基金会的负责人表示，人类的感情是共通的，这是共享基金会推动工作的基础。

共享基金会总干事陈英凝教授介绍，共享基金会目前已在柬埔寨、老挝、吉布提、塞内加尔及毛里塔尼亚5国完成了接近1.2万例免费白内障手术。共享基金会项目为内地与香港青年提供参加援外工作的机会，传承人道救援知识，至今有超过250名医疗队成员及230名义工参与项目。

2023年10月18日，共享基金会在东南亚及非洲5国推动“消除白内障致盲项目”被列入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛“民心相通”专题论坛务实成果。

除白内障手术外，共享基金会目前正有计划地开展防控登革热项目。今年1月，东帝汶成为基金会第六个项目国家，基金会在该国展开为期9个月的“登革热防控项目”，旨在从早期诊断、预防、保护等方面多管齐下，控制登革热的传播。今年4月，基金会与洪都拉斯卫生部签署合作意向书，最快将在6月组织义工到洪都拉斯启动防控登革热项目。