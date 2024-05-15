家电换新 “换”出美好生活

“我们綦江在家电以旧换新方面，有什么相关政策呀？”“补贴力度有多大呀？”这段时间，我接到最多的咨询就是关于家电以旧换新。

前不久，家住綦江区通惠街道的居民罗玉芬来到电器商城，看中了“洗衣机+烘干机”的洗烘套装。导购人员向她介绍，该产品参与以旧换新活动，可享受补贴300元。罗玉芬一对比，发现补贴费用比家中的老旧洗衣机在二手市场的出售价还高了220元，有专人送货上门，同时还可以将旧家电带走，省时省事又省费用。

统计显示，当前重庆范围内家电保有量超1亿台，每年报废的家电约400万台，10年以上房龄的房屋约515万套，家电更新换代的需求很大，綦江区的市场潜力同样不容小觑。

家电以旧换新，受益的不仅仅是消费者，还有家电企业。如今距离2009年开展大规模家电下乡已有10余年，时下正是家电大规模更新换代的周期节点，对家电企业来说，也是一个重大利好。目前，綦江区积极鼓励支持家电企业开展以旧换新促销活动，市场主体自主让利100余万元，带动消费3000余万元。

面对各方需求，我们制定了《消费品以旧换新实施方案》，重点支持绿色智能家电以旧换新，鼓励重点企业开展以旧换新惠民消费，引导家电企业进乡村、进社区、进小区，推动售后维修服务企业与回收企业加强合作，不断提升家电售后服务能级和水平，将家电“以旧换新”政策落到实处，不断提升消费者的生活品质，满足他们对美好生活的需要。