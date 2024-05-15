第四届“人民健康之星”科普行动走进新疆

推进慢病防治，医防融合是关键。5月13日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、新疆维吾尔自治区老年大学、新疆百草堂医药连锁药店参与的第四届“人民健康之星”科普行动（新疆站）在新疆乌鲁木齐市启动。本次活动聚焦中老年慢病人群，开展中医络病学健康科普与慢病管理，邀请专家普及疾病防控知识，引导群众践行健康生活方式，降低慢性病发病率，促进公众健康素养提升，助力健康中国目标实现。

活动现场

“作为自治区级的老年大学，我校积极应对我国人口老龄化挑战，满足老年人日益增长的主动健康需求，于今年3月开设《络病理论（抗衰老）》课程，旨在让老年学员听得懂、学得会，能够用于日常生活中的健康养生实践，提高老年人主动健康能力。”新疆维吾尔自治区老年大学副校长周瑾说，“未来，我校将继续努力把老年大学办成老年人增长知识的阵地、愉悦身心的乐园，服务社会的窗口。为构建和谐社会、实现积极老龄化发挥作用，助力推进健康中国战略和实现健康老龄化贡献力量。”

以岭药业相关负责人任计辉介绍说，为以岭药业一直秉承“继承创新，造福人类”的宗旨，积极参与各项公益事业，助力推动“人民健康之星”科普行动项目开展。我们以中华通络养生八字经即“通络、养精、动形、静神”为引领，提出慢病防治的新理念。本次科普行动全面围绕慢病人群展开，传播健康知识，普及健康理念，并寻找慢病患者中疾病管理良好的优秀案例进行分享，让更多的慢病患者学习优秀的慢病管理经验，助力全民健康素养提升。

“近年来，百草堂大药房积极开展和参与各项公益活动。例如， ‘2024人民健康之星科普行动’，旨在普及疾病防控知识，引导、激励群众了解、掌握科普知识，践行健康生活方式，降低慢性病发病率，促进公众健康素养提升，分享健康生活案例。”新疆百草堂连锁有限公司副总经理高凤丽说，百草堂大药房将继续坚持“质量第一、顾客至上，努力为顾客提供放心药品”的质量方针，为广大民众的健康事业而努力。

河北省针灸学会理事董敬凯围绕“心脑血管病的全程防护”进行话题分享，从危害心脑健康的危险因素，动脉粥样硬化的预防与治疗，冠心病、心梗如何治疗调护，心律失常，心力衰竭等维度进行专业介绍，提倡健康生活方式，普及合理饮食原则，强调适当运动的重要性。“适当锻炼有益于健康，改善心脏、血管功能，保持肺功能，延缓神经功能衰老，增强肌肉力量和氧化能力，延缓骨质疏松速度。”董敬凯说。

“听了两位专家的健康讲座，我对心脑血管疾病等健康知识及科学的生活方式有了更进一步的认知。”“讲座让我意识到心脑血管疾病的危险性和自我健康监测的重要性。”现场观众纷纷表示，希望今后能够开展更多类型的科普活动。

现场，以岭药业向新疆维吾尔自治区老年大学捐赠500本《通络护心脑》书籍，旨在通过通俗易懂、生动形象的内容，让老百姓更容易理解心脑血管疾病知识，做好健康防护。值得关注的是，董敬凯以及来自乌鲁木齐市和田街社区卫生服务中心的董威、陈孝鹏、丁宗琴等医疗工作者为大家提供身体检查、用药咨询、疾病管理等健康服务。

在“健康达人秀”环节，三位健康达人分享了健康管理经验和养生心得，生动形象的科普分享，贴近居民日常生活，实用性强，得到了现场观众的一致好评，大家都表示受益匪浅。

据了解，第四届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国20余个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量，为健康中国建设作出应有贡献。