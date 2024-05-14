肖运平：以创新引领医疗服务质量提升

柳州市人民医院副院长肖运平。受访者供图

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，柳州市人民医院副院长肖运平表示，要进一步创新工作模式推动医疗设备更新，通过政策支持助力西部经济欠发达地区发展，加快政策落地，提升医疗服务能力，推动高质量发展，让百姓受益。

以下，是柳州市人民医院副院长肖运平在会上发表的部分观点：

创新工作模式推动医疗设备更新换代

针对各级医疗机构老旧设备问题，创新工作模式至关重要。广东省先行先试，提出设备集采、租赁、可再生利用等创新举措，为其他地区提供了宝贵经验。通过创新工作模式，可以有效减轻医院资金压力，推动医疗设备更新换代，进而提升医疗服务质量和效率。

政策支持助力西部经济欠发达地区发展

当前，西部经济欠发达地区的医疗设备落后问题尤为突出，需加大政策支持力度。通过政策支持和资金投入，可以缩小东西部地区医疗设备、人才、技术差距，减少患者跨区域就诊现象，提高就医便利性。

加快政策落地提升医疗服务能力

要实现医疗设备更新换代和医疗服务质量提升，关键在于加快政策落地见效。今年国家出台大规模设备更新政策，将大大加快公立医院对老旧设备的迭代升级，通过政策的落地实施，推动医疗新技术的应用普及，提高医疗服务质量和效率，助力医院高质量发展，让老百姓尽早享受政策红利。