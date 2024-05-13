整形美容专业国家级医疗质控中心启动“513医美安全日”系列活动

为切实保障人民群众身体健康和生命安全，维护医疗美容市场秩序，促进整形美容行业高质量发展。2024年5月13日，整形美容专业国家级医疗质控中心（以下简称国家整形美容质控中心）启动“513医美安全日”系列活动。

本次活动由国家整形美容质控中心和28个省、自治区、直辖市整形美容专业质控中心共同发起。此举是为了贯彻落实国家卫生健康委《关于开展全面提升医疗质量行动2023—2025年》-《患者安全专项行动》和2024年度国家整形专业质控中心年度改进目标“降低注射美容并发症发生率”。本次活动的发起，旨在通过多渠道、多形式的宣传活动，普及医疗美容相关法律法规和科普知识，提高公众对医疗美容服务的认知和辨识能力。

整形美容专业质控专家共同呼吁，医疗美容机构应严格遵守法律法规，提供专业、诚信的服务；医务人员要不断提高业务水平，依法执业；医疗美容需求者则应增强自我安全保护意识，共同营造一个健康、有序的医疗美容市场。

国家整形美容质控中心主任、中华医学会整形外科学分会主任委员、北京协和医院整形美容外科教授王晓军指出，“513医美安全日”的设立，是为强化全行业人员对整形美容专业临床质量安全的意识，为公众营造一个绿色、健康、规范、高质量的行业发展环境，让每一位求美者都能在安全的环境中实现美丽的愿景。

在医疗美容行业迅猛发展的今天，市场乱象频发，不仅损害了求美者的合法权益，也对行业健康发展造成了影响。国家整形美容质控中心这一举措，目的是让更多的整形美容从业者关注医美安全，守护健康防线，让更多的求美者选择正规机构，咨询正规医生，使用正规产品。

国家整形美容质控中心郑重呼吁广大群众共同关注医美安全，守护健康防线。选择正规机构，咨询正规医生，使用正规产品。安全变美，你我同行。让我们在追求变美的道路上，以安全为基石，全面提升整形美容专业医疗质量，助力行业良性发展，共同迈向整形美容行业美丽新篇章。