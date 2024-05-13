辣条创新带动产业升级 麻辣王子通过专家鉴评

5月9日，中国食品科学技术学会组织相关专家在湖南平江对湖南麻辣王子食品有限公司研发的“麻辣王子地道麻辣辣条品质提升技术与产品创新”进行鉴评。中国食品科学技术学会名誉理事长孟素荷，中国工程院院士、洞庭实验室主任单杨，江苏大学副校长邹小波，北京工商大学食品与健康学院教授曹雁平，河南工业大学食品与健康学院教授张国治，国家粮食和物资储备局科学研究院首席研究员谭斌，中国农业大学食品科学与营养工程学院教授沈群等行业知名专家共同参与鉴评会。

与会专家听取项目技术报告，审阅了相关资料，经质询和讨论，鉴定麻辣王子地道麻辣辣条生产车间达到医药级GMP洁净水平，采用充氮保鲜技术及复合包装材料，实现了减糖、减油、减盐的“三减”目标，同时，创新了原料湿法混合工艺与技术，使得胚体熟化更均匀、口感风味更均衡，开发了辣条挤压新技术和装备，让辣条制作过程安全可控。专家委员会一致认为，该产品整体技术达到了国际先进水平。

中国食品科学技术学会名誉理事长孟素荷在会上谈到，辣条已经从一个粗糙的民间美食转变成有技术含量的食品。麻辣王子的名字及麻辣口味都具备差异化，并且对辣条行业当前面临的问题提出了自己的创新解法，通过改进工艺技术和设备，实现辣条减盐、减糖、减油。期待在新的形势之下，辣条行业能从自动化1.0时代迈向2.0时代，实现又一次的转型。

平江县委副书记、县长彭方建对专家们的到来表示了热烈的欢迎和诚挚的感谢。他表示，平江县高度重视休闲食品产业的发展，未来将持续围绕“打造千亿休闲食品产业、创建中国辣味休闲食品之都”的总体目标，推动平江辣条、平江鱼仔、平江酱干等公共品牌建设。此次专家座谈会为平江辣条产业提供了宝贵的指导与建议，将进一步推动产业的转型升级和品质提升。

在鉴评会正式开始前，与会专家及领导共同参观了麻辣王子打造的辣条行业首个10万级GMP洁净车间，车间内由自动化、智能化设备精准控制湿度、温度参数和原料配比，确保辣条生产过程干净、卫生，高标准的生产环境给参观者们留下了深刻的印象。

据了解，1998年三位湖南平江人邱平江、李猛能、钟庆元创新发明了辣条，诞生二十余年，辣条已成为火遍全球的休闲零食。以麻辣王子为代表的辣条企业在传承正宗辣条麻辣味的基础上不断创新，携手新一代川菜掌门人、辣条发明人共同研发正宗麻辣辣条，用实际行动撕掉垃圾食品的负面标签，推动行业健康升级。（记者 唐频辉）