如何保护儿童青少年身心健康？专家解答

近日，针对学生群体普遍存在的近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常、心理健康问题等，国家疾控局发布了《学生常见病多病共防技术指南》。宁波大学附属人民医院儿科副主任医师王洪蓉在接受采访时表示，通过增加体育锻炼和户外活动等方式，可以增强儿童青少年的身体素质，促进身心健康。

王洪蓉表示，经常进行身体活动有益于促进生长发育，维持身体健康，增强身体素质，提高心肺耐力，促进心血管健康和代谢健康，强壮骨骼、肌肉和关节；有益于促进心理健康，提高社交技能，缓解抑郁情绪；有益于促进大脑健康改善认知功能，提高执行力和处理事情的速度，增强记忆力、提高学习成绩。“上述健康益处可以延续到成年期，儿童青少年时期养成的良好身体活动习惯也会持续到成年期，从而影响一生健康。”王洪蓉说。

“空气环境条件允许的情况下鼓励以户外活动为主，儿童青少年要有意识的增加户外活动和体育锻炼。保障每天体育锻炼1小时、校内和校外日间户外活动各1小时。可以选择喜欢的运动方式，坚持下来，让运动成为生活的一部分。”王洪蓉建议，每周至少有3天进行高强度有氧运动，如快走、骑车、游泳、球类运动等。以及强化肌肉力量或骨健康的抗阻运动，如弹力带运动等。对体育运动兴趣不高的儿童青少年，可在周末和节假日去户外爬山、骑自行车、露营等。

王洪蓉提醒，长时间保持同一姿势容易导致肌肉疲劳和脊柱压力增加，因此儿童青少年无论在学习还是生活中，都要保持正确的坐姿、站姿和行走姿势，避免长时间低头、弯腰或扭曲身体。建议每久坐1小时起身活动10分钟，并配合一些伸展运动，以缓解肌肉紧张。此外，观看电视，使用电脑、手机等电子产品的时间累计不超过2小时，还要遵循年龄越小、每天视屏时间越短的原则。

“家长要定期监测孩子的身高、体重、腰围、视力等指标，关注情绪变化，有助于早期发现异常趋势并采取有效措施。如孩子出现异常变化，家长应主动寻求专科医生帮助。”王洪蓉说。