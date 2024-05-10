主动疫苗“瞄准”未知冠状病毒

英国剑桥大学研究人员开发了一种新型疫苗技术。经小鼠实验验证，它可针对多种未来可能引发疾病暴发的冠状病毒提供免疫防护，甚至包括那些人们尚未了解的冠状病毒。这是一种被称为“主动疫苗学”的疫苗开发新方法，它使科学家能够在病原体出现之前就研制出对应疫苗。研究结果发表在新一期《自然·纳米技术》杂志上。

传统疫苗通常采用包含单一抗原的方式来训练免疫系统对抗特定病毒，这可能无法预防多种现有的冠状病毒或新出现的病原体。

新疫苗的工作原理是训练人体的免疫系统，识别8种不同冠状病毒的特定区域。其有效的关键点在于，疫苗针对的特定病毒区域，也存在于许多相关冠状病毒中。通过训练免疫系统攻击这些区域，就可针对疫苗中未包含的其他冠状病毒提供防护，包括尚未识别出的冠状病毒。

研究人员指出，科学家在上次大流行期间迅速研发出了新冠疫苗，但世界仍然面临着巨大的危机。人们需要弄清楚如何优化应对策略，其中一个重要手段，就是开发出能够提前应对多种新病原体的疫苗。

这一名为“Quartet Nanocage”的疫苗基于纳米颗粒结构，即使用新型“蛋白质强力胶”将不同病毒抗原的链结构连接到该纳米颗粒上。这些链结构中包含多种抗原，可有效训练免疫系统瞄准多种冠状病毒共享的特定区域。

新型疫苗在预先接种的小鼠体内已引发了广泛的免疫反应，而且新疫苗的设计比目前正开发的其他具有广泛保护性的疫苗简单得多，这也将加快其进入临床试验的速度。

【总编辑圈点】

两百多年前，世界上第一支疫苗在人类对抗天花的长期摸索中诞生。自此，流感疫苗、脊髓灰质炎疫苗、新冠疫苗等众多疫苗陆续问世，成为让人们对付不同病毒的强大武器。不得不承认，传统疫苗基本采用被动防御的方法，即利用单一抗原应对已出现的特定病毒。肆虐全球的新冠疫情提醒人们，面对不断进化的病毒，甚至还未出现的新病毒，主动出击或许是更佳策略。在与各类病毒进行的没有硝烟的战争中，“主动疫苗”的出现，有望助力人类的防疫武器能早日“鸟枪换炮”。