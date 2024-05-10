国家疾控局发布学生常见病多病共防技术指南

本报北京电 （申奇）近日，针对学生群体普遍存在的近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常、心理健康问题等，国家疾控局发布了《学生常见病多病共防技术指南》（以下简称《指南》），旨在通过行为与环境干预，提高学生常见病监测与干预效率，实现多病共防，保护学生身心健康。

《指南》首次明确学生常见病“多病共防”的概念，指出当多种疾病或健康问题存在共同的风险因素时，应采取综合干预措施。例如，长时间的静态行为、不良的睡眠习惯、营养不均衡以及缺乏亲子交流等都可能是导致学生近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常和心理健康问题的共同风险因素。因此，通过推广健康生活方式、改善学校环境、加强健康教育等措施，可以有效预防这些疾病的发生。

《指南》提出，要构建三级防控体系，一级干预主要侧重于推广简单易行、效果可靠的干预技术，如保障每天体育锻炼1小时、校内和校外日间户外活动各1小时等“6个1”健康生活方式，同时改善学校环境和加强健康教育；二级干预注重早期发现高危群体，进行分级管理，并针对重点人群开展干预；三级干预针对已出现多病共患的学生，指导学生到专业机构确诊和治疗，并加强重点人群的干预力度。

《指南》鼓励探索建立政府、专业机构、学校、家庭和社区共同参与的“五位一体”协作模式，共同加强学生多病共防健康教育，普及科学的多病共防知识。