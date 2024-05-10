以需求为导向发展养老服务（多棱镜）

满足老年人个性化、多层次、升级化的服务消费需求，是应对人口老龄化、提升老年人生活质量的重要举措

圆角家具、适老化扶手、24小时配餐和医护值班……北京城区三环内一家养老社区进行适老化改造后，不仅可以为入住老年人提供医疗护理、餐饮文娱、健康管理等多元服务，还能承载街道老人日间照料职能。近日，北京宣布力争用2年时间进行“百街万户”适老化改造，受到很多老年人的欢迎。

随着我国人口老龄化趋势的加快，人民群众对于养老服务的需求日益增长。以需求为导向发展养老服务，能让养老服务更具针对性，方向更加清晰，也更受到老年人欢迎。满足老年人个性化、多层次、升级化的服务消费需求，是应对人口老龄化、提升老年人生活质量的重要举措。

顺应老年人居家养老的需求，要提供更加贴心的居家养老服务。社区是离居民最近的地方，也是完善养老服务体系建设的重要抓手。“十四五”期间，全国将建成5000个示范性老年友好型社区，到2035年，实现全国城乡老年友好型社区全覆盖。要依托社区发展以居家为基础的多样化养老服务，为老年人提供便捷的助餐、助医、助行、助洁等服务，提高老年人居家养老的生活质量。鼓励社区开展居家适老化改造服务，为有需要的家庭提供适老化改造，帮助建设智慧型家庭养老床位。同时，积极发展社区嵌入式养老服务机构，发展老年活动中心，让老年人身边的养老服务更专业、选择更丰富。

这其中，要特别注重为老年人提供更加便捷的健康服务。目前大多数社区养老服务以“养”为主，医疗、康复等功能有待提升。要积极推进医养结合，把更优质的健康服务及时便捷地送到老年人身边。帮助老年人做好健康管理，除了提升基层医疗卫生机构的辐射能力，还要着力打通医疗健康服务和社区养老服务。如鼓励医疗卫生机构在社区养老驿站中设立医疗服务站点，加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系等，更快响应老年人的健康服务需求。

此外，还要设计更多满足老年人特殊需求的老龄用品。老龄用品消费是养老服务消费的重要组成，与市场需求相比，当前我国老龄用品种类不多，同质化现象比较严重，在一定程度上制约了养老服务水平提升。为了满足老年用品市场的新需求，相关部门要在摸清老年人需求基础上，细分老年消费市场，进一步激发老年群体消费活力。要鼓励企业针对老年人不同场景、更高品质的需求，研发生产优质适用的老年用品，下大力气提升老年用品的品种丰富度、品质满意度和品牌认可度，努力让老年人买得放心、吃得安心、用得舒心。

我国养老服务消费潜力巨大。老年人多元化、差异化、个性化的需求，正变得越来越迫切，这其中蕴含着巨大的发展机遇。以用户需求为导向，优化老年用品和服务供给，这既是实现老年群体美好生活向往的现实需要，也将为经济社会高质量发展提供澎湃的新动能。

《 人民日报 》（ 2024年05月10日 09 版）