一季度全国消协组织受理投诉34万余件

本报北京5月9日电 （记者齐志明）记者9日从中国消费者协会获悉：根据全国消协组织受理投诉情况统计，2024年第一季度全国消协组织共受理消费者投诉346338件，同比增长13.87%，解决243937件，投诉解决率70.43%，为消费者挽回经济损失19740万元。接待消费者来访和咨询20万人次。

根据投诉性质，合同问题占28.03%，售后服务问题占25.47%，质量问题占21.61%，其他问题占8.60%，虚假宣传问题占5.25%，安全问题占4.05%，价格问题占3.84%，假冒问题占1.52%，人格尊严问题占0.85%，计量问题占0.77%。与2023年一季度相比，质量与合同问题投诉比重上升较明显，售后服务问题投诉比重下降显著，其余类投诉变化幅度较小。

在所有投诉中，商品类投诉为162403件，占总投诉量的46.89%，与去年同期相比，比重下降5.43个百分点；服务类投诉为160092件，占总投诉量的46.23%，比重上升0.95个百分点；其他类投诉为23842件，占总投诉数量的6.88%。

根据2024年一季度商品大类投诉数据，家用电子电器类、服装鞋帽类、日用商品类、食品类和交通工具类投诉量居前五位。与2023年一季度相比，服装鞋帽类、家用电子电器类投诉量比重分别上升1.51个和1.23个百分点，日用商品类、交通工具类投诉量比重分别下降2.83个和1.93个百分点。

根据2024年一季度服务大类投诉数据，生活社会服务类、互联网服务类、教育培训服务类、电信服务类、销售服务类居于前五位。与2023年一季度相比，互联网服务类投诉量比重上升3.03个百分点，公共设施服务类投诉量比重下降0.89个百分点。

在具体商品投诉中，投诉量居前五位的分别为：服装、食品、通信类产品、汽车零部件、鞋。与2023年一季度相比，通信类产品、服装、计算机类产品、首饰投诉增长较高，汽车及零部件投诉下降较多。

在具体服务投诉中，投诉量居前五位的分别为经营性互联网服务、餐饮服务、移动电话服务、培训服务、住宿服务。与2023年一季度相比，旅游服务、网络接入服务进入服务类投诉前十。其中旅游服务、移动电话服务、放映演出服务投诉增长较高，美容美发投诉有所下降。

《 人民日报 》（ 2024年05月10日 07 版）