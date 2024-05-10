直播预告：早筛、早诊、早治助你远离乳腺癌

为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划首席专家、专委会专家、中青年专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

乳腺癌是女性常见的恶性肿瘤，其发病率和死亡率分别位列我国女性恶性肿瘤的第1位和第4位。提高早期乳腺癌的检出率并进行及时有效的治疗是降低乳腺癌死亡率的有效措施。如何及早发现乳腺癌？目前有哪些治疗方法？

5月10日10:00-11:00，“人民好医生”客户端邀请河南省乳腺病诊疗中心副主任、河南省肿瘤医院乳腺科主任医师闫敏、中山大学孙逸仙纪念医院逸仙乳腺肿瘤医院乳腺外科主任医师龚畅来到演播室，就乳腺癌的防治等相关话题进行分享，欢迎收看。

专家介绍：

闫敏，医学博士、河南省肿瘤医院乳腺科主任医师、河南省乳腺病诊疗中心副主任。担任中国临床肿瘤学会乳腺癌专家委员会常务委员、中国女医师协会乳腺疾病研究中心专业委员会常务委员、国家卫生健康委能力建设和继续教育肿瘤学专家委员会委员等学术组织职务。

龚畅，教授、博士生导师、中山大学孙逸仙纪念医院逸仙乳腺肿瘤医院乳腺外科主任医师、乳腺诊断专科主任、乳腺肿瘤中心第二职工党支部书记。担任中国女医师协会乳腺专委会常务委员、中国女医师协会临床肿瘤专委会常务委员、广东省医师协会乳腺专科医师分会副主委等学术组织职务。

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