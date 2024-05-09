直播预告：肺癌精准防治 治疗有何“奇招”？

为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划首席专家/专委会专家/中青年专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

5月9日14:00至15:00，福建省肿瘤医院首席专家、肿瘤内科主任医师黄诚，广东省人民医院肺外科主治医师张嘉涛将做客直播间，就肺癌防治等相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

黄诚，主任医师，福建省肿瘤医院首席专家，国家肿瘤质控中心肺癌质控专家委员会委员，中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会副主任委员，中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会副主任委员，中国抗癌协会肺癌专业委员会第三、四、五届常务委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）常务理事，CSCO小细胞肺癌专家委员会副主任委员，CSCO中国肿瘤驱动基因分析联盟常务委员，吴阶平基金会肿瘤多学科专业委员会副主任委员，中国南方肿瘤临床研究协会（CSWOG）肺癌专业委员会主任委员，福建省抗癌协会肿瘤免疫治疗专业委员会主任委员，福建省抗癌协会肿瘤内科专业委员会名誉主任委员。

张嘉涛，广东省人民医院肺外科主治医师，第6届CSCO“35 under 35”优秀青年肿瘤医生。主要研究方向：肺癌分子残留病灶及围术期治疗。

如何收看：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。