专家呼吁：有卵巢癌危险因素女性应每年严格体检筛查

卵巢癌，是一种女性生殖系统恶性肿瘤，由于其发病隐匿，疾病早期并无明显症状，一经发现常已进展至中晚期，故被称为“沉默癌症”。

中国福利会国际和平妇幼保健院(上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健院，下简称“国妇婴”)院长、妇科肿瘤专家王玉东8日接受采访时表示，年龄50岁至79岁，有家族史、基因突变(如：brca基因突变)、从未生育或不育、使用激素替代治疗、子宫内膜异位症病史等的女性朋友应每年严格体检筛查。

长期从事妇科肿瘤生殖相关的治疗及临床应用研究的王玉东深耕妇科肿瘤微创手术及妇科肿瘤生育力保护领域，牵头制定了《妊娠期卵巢肿瘤中国诊治共识》，提出宫颈癌的“腹腔镜下‘打坎儿井’式手术术式”，极大地降低了妇科恶性肿瘤治疗术中正常组织损伤和大出血的发生几率。

这位专家指出：“虽然卵巢癌早期较难发现，但还是会有很多身体的异常信号需引起警惕：如腹围逐渐增大、持续性的饱胀感、食欲下降、体重减轻、下腹或盆腔的慢性疼痛以及尿频、尿急等症状。”

《国家癌症中心：2022年全国癌症报告》显示，中国每年新发卵巢癌患者约5.7万，发病率在女性生殖系统恶性肿瘤中位居第3，死亡率居首位。当天，“世界卵巢癌专题公益活动”，在“国妇婴”奉贤院区举行。妇瘤科、妇科、营养科、护理等领域专家，以“线上+线下”相结合的方式，从疾病的诊断、防治、预后护理等方面进行了详尽地介绍和科普。活动还邀请了三位既往已接受卵巢癌治疗的患者，用她们的亲身经历，传递战胜肿瘤的方法和信念。

来自江苏省的朱女士(化名)如今已经身怀六甲。7年前，她在体检时被发现卵巢部位存在直径7公分的肿块。当时她只有26岁，正准备与男朋友结婚。“国妇婴”妇瘤科和多学科诊疗团队为朱女士制定了个体化的治疗方案，她的手术治疗和后续辅助化疗都十分顺利。

在采访中，王玉东表示：“针对年轻未生育或存有生育需求的肿瘤患者，医生可以在治疗方案中尽最大可能保留其自然的生育功能，同时可联合辅助生殖、围产科、医学遗传、胎儿医学、新生儿科等，为其后续的生育提供全方位的保障。”

据统计，近年来，国妇婴年均收治近50例存在生育力保存需求的妇科恶性肿瘤及癌前病变患者，并已帮助约300名患者在完成肿瘤治疗的基础上，顺利分娩健康子代。