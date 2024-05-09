体育相伴，乐享假期（体坛观澜）

“五一”假期，不少人在假日生活中融入体育元素。观看一场紧张刺激的体育赛事，和亲朋好友相约爬山徒步……人们在运动中放松身心，收获健康和快乐。

假日赛事催生新体验。近年来，“跟着赛事去旅行”成为新时尚。人们在观看精彩赛事之余，游览美景，品尝特色美食，体验当地风土人情。这个“五一”假期，到四川成都，可以感受汤尤杯羽毛球赛的激情、观赏国宝熊猫的可爱；到贵州榕江，可以体验“村超”赛事的乡土气息、领略苗乡侗寨的独特风情……体育赛事为人们的假日生活增加新选择，为地方发展增添新活力。

体育赛事打开新场景。如今，体育赛事不仅在体育场馆举办，还进景区、进街区、进商圈。在上海市徐汇区，体育消费嘉年华联动多个大型商场，在“五一”假期共举办近50场次群众赛事，开展多个运动体验项目；多地举办的马拉松赛事，路线设计串联起当地景点。更丰富的运动场景，将有助于为人们创造更多健身契机、激发更多体育消费，让运动成为更多人的生活方式。

全民健身获得新发展。近年来，各地不断完善全民健身公共服务，越来越多的体育场馆推出惠民活动。“五一”假期，内蒙古自治区全区144个公共体育场馆常态化免费或低收费向群众开放，每天开放时间不少于8小时；河北向全省增发50万元专项体育消费券，可在近150家体育场馆使用。得益于这些举措，越来越多的人在假期走进体育场馆，全民健身迎来更广阔的发展空间。

如今，人们的健身意识不断增强，在体育运动上的投入也日益增多。期待各地积极打造精品赛事，优化文体旅融合业态，不断满足人们对美好生活的追求。

《 人民日报 》（ 2024年05月09日 17 版）